Венгрия и Словакия заплатили за транзит российской нефти через Украину

Как следует из пресс-релиза словацкой компании, украинские власти согласились с предложением Slovnaft и MOL о том, чтобы они заплатили за транзит. Венгерская компания подтвердила оплату, передает Reuters. Slovnaft отметила, что российская сторона также согласилась на такую схему.
Осуществляющая поставки «Транснефть» вчера, 9 августа, сообщила, что оплатила транзит через южную ветку трубопровода (в сторону Венгрии, Чехии и Словакии), но «Укртранснафта» вернула платеж обратно в Газпромбанк. Украинская компания сослалась на вступивший в силу седьмой пакет санкций ЕС. По данным Slovnaft, «на уровне банка возникли технические проблемы в связи с оплатой с российской стороны». Аналогичную версию обнародовали в MOL.