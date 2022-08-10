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13:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Венгрия и Словакия заплатили за транзит российской нефти через Украину

Словацкая компания Slovnaft сообщила, что транзит российской нефти через территорию Украины по трубопроводу «Дружба» оплачен. Помимо нее оплату внесла венгерская MOL. Ожидается, что поставки возобновятся в ближайшее время.

Источник: Reuters

Как следует из пресс-релиза словацкой компании, украинские власти согласились с предложением Slovnaft и MOL о том, чтобы они заплатили за транзит. Венгерская компания подтвердила оплату, передает Reuters. Slovnaft отметила, что российская сторона также согласилась на такую схему.

Поступающая по трубопроводу «Дружба» нефть не попадает под санкции Евросоюза. Против остальной российской нефти страны Европы ввели эмбарго в рамках шестого пакета санкций.

Осуществляющая поставки «Транснефть» вчера, 9 августа, сообщила, что оплатила транзит через южную ветку трубопровода (в сторону Венгрии, Чехии и Словакии), но «Укртранснафта» вернула платеж обратно в Газпромбанк. Украинская компания сослалась на вступивший в силу седьмой пакет санкций ЕС. По данным Slovnaft, «на уровне банка возникли технические проблемы в связи с оплатой с российской стороны». Аналогичную версию обнародовали в MOL.

Лаура Кеффер

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