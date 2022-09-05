S7 вновь начнет летать в дальнее зарубежье

S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на рейсы из Москвы и Новосибирска в турецкую Анталью, говорится в сообщении перевозчика, поступившем в РБК.
Первый рейс по маршруту Москва — Анталья отправится 26 сентября, а полеты из Новосибирска начнутся 22 октября.
Рейсы из Москвы в Анталью и обратно будут выполняться ежедневно. Самолеты из Новосибирска будут летать в Анталью один раз в неделю, по субботам, с 22 октября и два раза в неделю, по вторникам и пятницам, с 1 ноября. Удобное расписание позволяет оптимально спланировать отпуск: рейсы в Турцию из обоих городов отправляются утром, а возвращаются в Москву и Новосибирск около 20:00 и 21:00 соответственно.
С 5 марта крупнейший частный авиаперевозчик России остановил большинство международных рейсов на фоне санкций ЕС и риска ареста самолетов лизинговыми компаниями. Из зарубежных рейсов у авиакомпании оставалось несколько рейсов в Киргизию и Таджикистан.
S7 Airlines будет выполнять рейсы в Турцию на воздушных судах от российских лизингодателей с исключительно российской регистрацией, сказал РБК представитель S7, отказавшись раскрыть детали. 1 июня «Ведомости» писали, что в парке S7 есть шесть самолетов, полученных через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК).
РБК направил запрос в ГТЛК.
По итогам 2021 года S7, подконтрольная семье Владислава Филева, занимала второе место после «Аэрофлота» среди российских авиакомпаний по количеству перевозимых пассажиров — 17,8 млн человек. Какое количество из них было перевезено на международных рейсах, компания не сообщала, но до пандемии, в 2019 году, на международных рейсах S7 перевезла 27% от своего пассажиропотока. Пассажиропоток S7 в мае 2022 года составил 1,2 млн человек, сократившись по сравнением с маем прошлого года на 22%.
В конце февраля США, Великобритания, ЕС и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов и ввели ряд санкций. В том числе был введен запрет на продажу России воздушных судов и запасных частей к ним, а также на оказание российским авиакомпаниям услуг по техобслуживанию и страхованию судов. Лизинговые компании стали задерживать в аэропортах арендованные российскими компаниями лайнеры.
Росавиация рекомендовала авиаперевозчикам, у которых есть самолеты в иностранном лизинге, приостановить полеты за границу.