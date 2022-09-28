10:43 (мск), источник: РБК
Турецкие банки исключили предписание остановить работу с картами «Мир»
Крупнейшие госбанки Турции заявили, что не получали предписания остановить работу с картами российской платежной системы «Мир».
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Представители крупнейших турецких банков Ziraat Bank, Halkbank и VakıfBank ответили на запрос, что по состоянию на утро 28 сентября не получали уведомлений о прекращении использования российской платежной системы «Мир», операции продолжаются, сообщает «РИА Новости».
Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на турецкого чиновника, что государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование системы «Мир».
По информации агентства, решение турецких банков демонстрирует, что «вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы», а поведение банкиров знаменует собой поворот в позиции Турции в отношении санкций против России.
Президент Турции Реджеп Эрдоган, находясь в Нью-Йорке, обещал, что его правительство обсудит проблемы с использованием карт российской платежной системы «Мир» на совещании 23 сентября. По его словам, использование этих карт является общим решением Турции и России.
«Этот вопрос анализируется. Соответствующие инстанции предпримут соответствующие шаги. Безусловно, есть альтернативы. Это отдельный вопрос. Вся проблема в различных проявлениях санкций, что, безусловно, не соответствует дружественным отношениям и нормализации связей. Представители наших министерств продолжают обсуждения. На совещании в Стамбуле в пятницу мы обсудим этот вопрос и примем решение», — сказал тогда президент.
В сентябре два крупных частных банка Турции — Isbank и Denizbank — прекратили принимать карты «Мир». В Isbank сообщили, что на их решение повлияло предупреждение Минфина США в адрес финансовых организаций. В этом предупреждении говорилось, что если они заключают новые или расширяют действующие соглашения с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»), то «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США».
О сложностях в работе карт «Мир» на территории Турции было известно уже давно. Еще в июле глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев рассказал телеканалу РБК, что турецкие банки-эквайеры могут не принимать карты российской платежной системы «Мир», если выпустивший их банк находится под санкциями западных стран. В Таджикистане Душанбе Сити Банк, занимающий второе место в стране по количеству держателей карт, приостановил обслуживание карт «Мир» 24 сентября, сославшись на сбои. В управлении по защите прав потребителей финансовых услуг Национального банка Таджикистана РБК сообщили, что банки самостоятельно принимают решение по использованию карт «Мир». «На сегодняшний день банки самостоятельно принимают решение по дальнейшему сотрудничеству с НСПК и приему карт “Мир” в своей терминальной сети. Относительно вопросов обслуживания карт “Мир” необходимо обратиться непосредственно к самим банкам», — сообщили в финансовом регуляторе.