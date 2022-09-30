00:52 (мск), источник: Известия
Прогноз по году: банки ужесточают условия кредитования мужчин призывного возраста
Как это может отразиться на рынке ипотеки и необеспеченных заимствований.
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С конца прошлой недели некоторые банки начали повышать коэффициенты риска и ужесточать скоринг по кредитам для мужчин призывного возраста. Об этом «Известиям» рассказали три источника в нескольких крупных кредитных организациях. Фактически мужчины, которые потенциально могут быть мобилизованы, попали в разряд «отказников».
Помимо очевидных факторов, увеличивающих риски, банкиры отмечают еще и неопределенность в вопросе, за чей счет будет происходить списание долгов погибшим в боевых действиях или получившим первую группу инвалидности — получается, это будут кредитные организации. Такую льготу предусматривает законопроект по кредитным каникулам для мобилизованных, который приняла Госдума на этой неделе. Впрочем, как заверил «Известия» глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков, обсуждения по возможным компенсациям продолжаются. По его словам, Минфин оценил возможные потери банков на эти расходы в 1−2% от чистой прибыли.
Поставили на паузу
После объявления о частичной мобилизации некоторые банки перевели заемщиков мужского пола и призывного возраста в разряд высокорискованных и ужесточили скоринг их заявок. По действующим военнослужащим такие условия действуют уже с лета. Об этом «Известиям» рассказали три источника в нескольких крупных розничных кредитных организациях.
— Фактически мужчины в призывном возрасте попали в категорию, как это принято говорить на сленге, «отказников». С учетом и без того невысокого процента одобрения заявок их шансы минимальны, — пояснил собеседник «Известий» в одном из банков.
Теоретически под призывной попадает возраст от 18 до 55 лет (потолочный уровень установлен для старших офицеров).
Конечно, все зависит от индивидуальных характеристик, шансы получить кредит есть всегда, но они существенно ниже, чем у других потенциальных заемщиков, уточнил источник. Собеседник из другого банка поделился мнением, что скоринг может быть ужесточен еще больше, и эта практика охватит весь рынок, поскольку высока неопределенность, в том числе и с реализаций некоторых новаций законопроекта по кредитным каникулам для мобилизованных.
— В частности, там предполагается списание долгов погибшим и получившим в результате боевых действий инвалидность первой группы. Но пока мы не получили от Центробанка никаких разъяснений, в том числе по вопросу, за чей счет будет это списание. Ждем подробностей, — поделился собеседник «Известий».
Источник в третьем банке сообщил, что пока не было новых заявок от людей указанной категории и по новым, ужесточенным правилам заемщиков еще не рассматривали. А если будут, то с большой долей вероятности по ним последует отказ, предположил собеседник «Известий».
На запрос «Известий» в крупнейшие розничные банки ответил только Совкомбанк. Пресс-служба организации сообщила, что «изменений в процессах оценки потенциального заемщика или алгоритмах выдачи кредитов не было».
Пресс-службы Центробанка и Минфина не ответили на запрос «Известий».
Не поделили расходы
Пока все выглядит таким образом, что списание долгов будет происходить за счет банков. Как отметил адвокат КА «Юков и партнеры» Рустам Батыров, в финансово-экономическом обосновании к законопроекту о кредитных льготах мобилизованным содержится указание на то, что его реализация не потребует выделения дополнительных средств ни из федерального бюджета, ни из бюджетов российских субъектов. То, что эти средства не заложены, очевидно из проекта основного финансового документа на 2023−2025 годы.
— Мы общаемся в рабочем порядке на эту тему с Госдумой и ЦБ по поиску оптимального компромиссного варианта для всех сторон. Не совсем корректно возлагать ответственность по мере господдержки только на кредитные организации, поскольку они оперируют не своими деньгами, а деньгами вкладчиков. Поэтому они будут вынуждены или ужесточать скоринг, или повышать тарифы для других заемщиков, — сказал «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.
По его мнению, логично, чтобы государство тоже выступало одной из сторон — если не полностью, то какую-то часть компенсировало и направляло средство на закрытие этих возможных долгов, а Центробанк как регулятор ввел дополнительные послабления, высвобождающие ресурсы.
— Пока решения нет, нам отвечают, что ищут варианты, — сказал вице-президент АБР.
Также банкиры пока находятся в неопределенном положении относительно еще одних расходов, которые возникают при списании долгов.
— Тут может возникать вопрос по дополнительному налогообложению для банков, — объяснил Алексей Войлуков. — Сейчас отдельные инспекции ФНС настаивают на том, чтобы ускоренное списание долгов происходило за счет прибыли, после уплаты налога на прибыль. Банки считают, что в случае с погибшими мобилизованными это списание должно идти из расходной части, до уплаты налогов, и не возникал еще дополнительно к этому списанию еще налог на несуществующую прибыль.
Вице-президент АБР добавил, что отдельными налоговыми инспекциями это может трактоваться как метод оптимизации налогов.
— Пока нет информации, что ЦБ готовит по этому поводу нормативы или разъяснения. Насколько нам известно, такие разрешения регулятор давал банкам в индивидуальном порядке. После принятия закона о кредитных каникулах для мобилизованных данные разночтения должны разрешится. Но остается открытым вопрос, кто и как будет компенсировать эти затраты финансовым организациям, — сообщил он.
В ожидании определенности
Сейчас сложно оценить и сами возможные потери банков от списания долгов.
— Пока Центробанк не смог сориентировать по цифрам, ведь есть много критериев по заемщикам, которые попадают в группу риска, — сообщил собеседник «Известий» на финансовом рынке.
Депутат Анатолий Аксаков заверил, что дискуссии о возможных вариантах компенсации потерь продолжаются, и пока рано говорить об окончательном решении. При этом он сказал «Известиям», что риски для банков есть, но небольшие.
— По оценкам Минфина, потенциальные потери кредитных организаций — не более 1−2% чистой прибыли, — отметил парламентарий.
При этом глава комитета ГД по финрынку не разделяет опасения некоторых экспертов, что ужесточение условий по выдаче кредитов мужчинам призывного возраста может ударить по рынку в целом. Ведь их доля составляет более 40% трудоспособного населения. Это самые активные заемщики, особенно что касается ипотеки.
— Риски отказа от кредитования преувеличены, тем более рынок достаточно конкурентен, — считает Анатолий Аксаков.
Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева тоже считает, что выводы об ударе по рынку кредитования преждевременны.
— Банки несут ответственность не только за деньги своих собственников и акционеров, но в большей степени по своим обязательствам перед клиентами, в том числе и вкладчиками. Поэтому понятно, что они должны просчитывать возможные риски, чтобы они не сказались критическим образом на финансовом состоянии и исполнении обязательств, — сказала эксперт. — Сейчас банки находятся в ситуации неопределенности: не ясны источники списания кредитов, покрытия убытков, снижения расходов, нет возможности просчитать и сделать прогнозы. Именно это явилось фактором ужесточения скоринга. «Пауза» понятна.
При этом она не сомневается, что риски будут распределены между всеми участниками процесса, и среди них — заемщики, для которых, увы, более чем вероятно повышение ставок.
— Вместе с тем такой надежный инструмент кредитования, как ипотека, не может замереть. Поэтому в этой категории заемщиков станут появляться те, по кому действует бронь. Вызовы требуют соучастия всех заинтересованных сторон. Пока мы повода для паники не видим. Сейчас время оценки ситуации с последующим переходом к прагматичному подходу, который защитит и вкладчиков, и заемщиков, — предположила Евгения Лазарева.
По ее прогнозу, вряд ли стоит ожидать прямого финансирования банков, но возможны послабления по начислению резервов и налоговым льготам.
Анна Каледина