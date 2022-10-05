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17:40 (мск), источник: © РИА Новости

Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти, сообщил источник

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти, сообщил источник РИА Новости.

Источник: Reuters

«Формально еще не согласовали, но уже проголосовали», — рассказал собеседник агентства.

Квоты сократятся на два миллиона баррелей в сутки.

По его словам, это решение поддержали все члены сделки.

В начале недели мировые цены на нефть выросли на четыре процента из-за ожиданий резкого сокращения добычи.

Ранее стало известно, что новые антироссийские санкции предусматривают запрет на транспортировку российской нефти по морю третьим странам по цене выше установленного потолка. Помимо этого, с 5 декабря вступят в силу санкции ЕС, которые запрещают импорт российской сырой нефти в страны союза по морю.

Многочисленные ограничения против России, установленные западными странами, спровоцировали рекордную инфляцию и рост цен на топливо в них самих. Для стабилизации ситуации Джо Байден совершил в июле визит на Ближний Восток, в рамках которого посетил Саудовскую Аравию — одного из ключевых членов сделки ОПЕК+. Американский президент просил увеличить добычу и поставки нефти странами Персидского залива.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа нынешнего года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений, после которого ожидалось их окончательное снятие. При этом квоты увеличили всего на 100 тысяч баррелей в сутки — как и планировалось до визита Байдена.

Справка
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