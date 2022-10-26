Число филиалов российских компаний в ОАЭ увеличилось в семь раз

Информацию подтвердили в Торгово-промышленной палате (ТПП РФ). Филиалы в ОАЭ регистрируют в основном малые и средние IT-предприятия, подчеркнули эксперты деловых объединений.
Открытие представительств за рубежом позволяет бизнесменам из России продолжать финансовое сообщение с недружественными странами и бесперебойно работать в РФ, пояснил член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Константин Вольф.
В то же время процесс регистрации юрлица в ОАЭ постепенно осложняется: увеличиваются сроки процедуры, проходит более тщательный комплаенс, сообщил Максим Загорный. Помимо этого, меняются правила получения налогового резидентства, которое позволяет россиянам открывать счета вне ОАЭ, а также без проблем вести бизнес в США и ЕС, отметил советник юридической компании BGP Litigation Денис Шушин.
Также из-за санкций Запада российским компаниям все сложнее открыть расчетные счета в банках ОАЭ, особенно в крупных (например, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank), добавил бизнес-посол «Деловой России». В ТПП также наблюдают проблемы в работе с финорганизациями дружественных и нейтральных стран.