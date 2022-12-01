WSJ: Евросоюз не сможет конфисковать замороженные средства ЦБ РФ для помощи Украине

По данным издания, вместо конфискации активов ЦБ предлагается учредить фонд для управления ликвидными активами, а прибыль использовать для выплат Украине. Представители ЕК заявили газете, что у ЕС нет данных о том, какие объемы активов ЦБ РФ находятся в отдельных странах объединения, а также какую долю составляют ликвидные активы.
Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен ранее предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине. Глава ЕК уточнила, что страны Запада заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов.
Позже замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Брюссель пытается «не мытьем, так катаньем» своровать российские активы путем легитимизации незаконных санкций против России.