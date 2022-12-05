Германия поставляет «Газпрому» иски: второй крупный импортер пошел в арбитраж

Немецкая энергокомпания RWE AG инициировала арбитражное разбирательство в отношении «Газпрома» из-за недопоставки газа, сообщила 5 декабря газета Handelsblat со ссылкой на источники, информацию изданию подтвердили в RWE. На прошлой неделе стало известно о том, что немецкая Uniper также обратилась в арбитражный суд в попытке компенсировать €11,6 млрд от «Газпрома» за недопоставленные с июня объемы газа. «Газпром экспорт» отрицает нарушение контракта с Uniper и считает неправомерными требования о возмещении убытков.
«Газпром» поступательно начал сокращать поставки газа в Германию по «Северному потоку» с июня по конец августа, когда они полностью прекратились. Свои действия российская компания связывала с проблемой обслуживания турбин компанией Siemens Energy на компрессорной станции «Портовая».
Разбирательство с RWE AG не касается долгосрочных контрактных обязательствах, как в случае с Uniper.
В «Газпроме» комментариев не предоставили.
В то время как в адрес Uniper из РФ должно было поступать около 18,5 млрд кубометров, RWE ожидала, что к 2023 году объем поставок составит 1,4 млрд кубометров. Но из-за сокращения поставок из РФ этот объем уменьшился до 0,4 млрд кубометров, пишет Reuters. В результате RWE, как и многие другие покупатели «Газпрома» в Европе, включая Uniper, была вынуждена покупать замещающий газ на более дорогом спотовом рынке, что стоило компании существенных средств.
Чтобы облегчить последствия энергетического кризиса в ФРГ, RWE отложила свои планы по отказу от угля на восемь лет, до 2030 года, а также продлила работу двух угольных энергоблоков самой крупной в Германии ТЭС Neurath. Одновременно с этим RWE прекратила импортировать уголь из РФ.
Пока не ясно, стоит ли ждать аналогичных исков от других крупных покупателей «Газпрома» в Европе. Вторым после Uniper поставщиком газа местным энергетическим и промышленным компаниям в Европе является трейдер Wingas, ранее полностью принадлежавший российскому холдингу Gazprom Germania, ныне переименованному в SEFE и переданному под управление Федерального сетевого агентства Германии. «Газпром» ввел санкции в отношении своей бывшей структуры и полностью прекратил поставки газа в ее адрес. SEFE ранее сообщала, что изучает «существующие и будущие претензии в связи с прекращением поставок газа».
Исковых требований от VNG, третьего по объемам импортера в ФРГ, к «Газпрому» пока не поступало, говорят собеседники «Ъ». В VNG сообщили, что изучают все варианты, чтобы максимально ограничить свои потери.