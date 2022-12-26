Производителей сахара могут вновь обязать зафиксировать цены

По их словам, на нем присутствовали, в частности, компании «Продимекс» (бренды Naturiqa, «Продимекс»), «Русагро» («Русский сахар», «Чайкофский»), «Доминант», АО «Кристалл», Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева. Поводом для совещания стал резкий рост оптовой стоимости сахара с 19 по 25 декабря. Лут сообщила о повышении цены на этот продукт на 10−15% в зависимости от производителя и региона, передают ее слова участники совещания. Генеральный директор «Продимекса» Виктор Алексахин объясняет это в том числе снижением курса рубля. Представители других компаний оперативные комментарии не предоставили. В Минсельхозе также не ответили на запрос «Ведомостей». В «Союзсахаре», объединяющем производителей, от комментариев отказались. Запрос в Минпромторг также остался без ответа.
По данным Национальной товарной биржи, по сравнению с предыдущей неделей (с 12 по 18 декабря) сахар в Центральном федеральном округе подорожал на 7,2% до 49 636 ₽ за 1 т, включая НДС. Отраслевое издание Sugar.ru в обзоре рынка пишет, что оптовые цены к концу прошлой недели остановились на уровне 52−53 ₽ за 1 кг. Это выше уровня прошлого года, когда сахар стоил 46−47 ₽, заявила на совещании Лут. По ее мнению, такая динамика говорит о скачкообразности цен на рынке, что может спровоцировать «повышенное внимание к отрасли» со стороны правительства РФ. Результатом этого внимания и станет подписание нового ценового соглашения. В «Продимексе» приняли ряд мер, что позволило стабилизировать стоимость на уровне 50 ₽ за 1 кг, заявил Алексахин, но о конкретных мерах не рассказал.
Соглашение, о котором идет речь, Минпромторг, Минсельхоз, производители сахара и торговые сети заключили 16 декабря 2020 г., после того как на рост цен на ряд продуктов публично обратил внимание президент России Владимир Путин.
На совещании Лут назвала приемлемым диапазон цен на сахар в районе 50−53 ₽ за 1 кг. Она не советовала его превышать, говорят собеседники «Ведомостей». Кроме того, замминистра призвала производителей не придерживать сахар на складах. Оптовая цена в 50−53 ₽ за 1 кг сахара — вполне реалистичный сценарий, считает директор Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова. По ее словам, производители по-прежнему зависят от импортных семян, а в этом году усложнились расчеты и логистика. Затраты сахарные заводы закладывают в стоимость продукции, так что стоимость сахара уже была выше 53 ₽ в мае, напоминает Назарова.
Сети не испытывают проблем с поставками сахара, говорит источник «Ведомостей» в одном из ритейлеров. Его производство в сезоне 2022/23 г. составит 6,07 млн т, следует из прогноза Института конъюнктуры аграрного рынка, а потребление в РФ — 5,75 млн т.
Новое соглашение может стабилизировать цены на срок его действия, хотя предыдущий опыт показывает, что данная мера является не самой эффективной, говорит Назарова. По ее словам, сразу после окончания договоренности средняя стоимость сахара выросла до 56 ₽ за 1 кг, а во время ажиотажного спроса в феврале — марте 2022 г. цены доходили до 85−86 ₽ Стабилизации ситуации может способствовать продление беспошлинного ввоза в Россию сахара-сырца, добавляет Назарова. Лут на совещании заявила, что на этот год была установлена квота в размере 300 000 т, но пока выбрано лишь 207 900 т. В этой связи Минсельхоз планирует инициировать перенос остатка на 2023 г.