13:55 (мск), источник: Ведомости
Сын министра финансов Силуанова возглавил новый департамент в «Аэрофлоте»
Он займется усилением работы по развитию региональных перевозок.
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Сын министра финансов Антона Силуанова Алексей Силуанов возглавил новое структурное подразделение «Аэрофлота» — департамент регионального развития. Об этом говорится в письме авиаперевозчика своим сотрудникам (есть в распоряжении «Ведомостей»).
В письме сказано, что департамент был создан для «усиления работы по развитию региональных перевозок, координации развития региональных хабов “Аэрофлота”, а также в связи с необходимостью налаживания системного взаимодействия с деловыми, отраслевыми и экспертными организациями в субъектах РФ».
«Ведомости» направили запрос в «Аэрофлот» и пресс-секретарю Силуанова.
Прокомментировать новое назначение сегодня попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. На брифинге его спросили, не возникает ли в этом случае конфликт интересов на фоне получения компанией субсидий от государства.
«Я не располагаю, честно говоря, информацией, сын ли это Антона Силуанова. Это вопрос скорее корпоративный. Но дело в том, что это же отдельная компания “Аэрофлот”, это не подведомственная Минфину организация. Поэтому, кто бы это ни был, никакого там конфликта интересов нет», — ответил представитель Кремля.
Как писали ранее «Ведомости», группа «Аэрофлот» до 2030 г. откроет три новые региональные базы в дополнение к существующим хабам в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Как ожидается, в 2022—2023 гг. будут введены в эксплуатацию базы на юге России (Сочи, Минводы) и на Дальнем Востоке (Хабаровск, Владивосток), а в 2025—2026 гг. — база в Поволжье или на Урале. В результате пассажиропоток этих региональных баз без учета рейсов в Москву и Санкт-Петербург в 2030 г. должен достичь 7 млн пассажиров.
По итогам 2022 г. общий объем перевозок авиакомпаний группы «Аэрофлот» (включая АК «Аэрофлот», «Россия», «Победа») составил 40,7 млн человек, что на 5,1 млн меньше, чем годом ранее. В конце 2023 г. «Аэрофлот» намерен увеличить показатель по пассажиропотоку группы до 43,5 млн пассажиров.
Денис Куренев, Инна Сидоркова