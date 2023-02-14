Ритейлеров предложили обязать продавать товары регионального пищепрома

При этом Кутепов уже выступал с такой инициативой еще в 2021 году. Тогда правительство указало, что проект закона «не соответствует принципам свободы перемещения товаров».
Законопроект предлагает обязать торговые сети размещать в магазинах товары «региональных производителей, включая товары, для обозначения которых используется географическое указание или наименование места происхождения товара». Сенатор предлагает установить механизм квотирования региональных производителей в торговых сетях.
Статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов рассказал, что Минпромторг сейчас рассматривает возможность введения квоты для крупного ритейла на отечественный товар по определенным наименованиям.
Председатель совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка и услуг, председатель межотраслевого экспертного совета Александр Борисов между тем называет идею Андрея Кутепова порочной.
«Любая попытка администрировать рыночные процессы ведет к нарушению равновесия спроса и предложения, а значит, и к падению эффективности всех участников цепочки от поля до прилавка», — заявил он.
Андрей Кутепов рассказал «Известиям», что при разработке законопроекта в торговые сети, а также в ФАС и Минпромторг направлялся запрос на предмет наличия товаров региональных производителей в магазинах крупных ритейлеров. Выяснилось, что подсчет доли местных продуктов в торговых сетях официально не ведется.
При этом «Известия» направили запросы в крупнейшие торговые сети России. Ответившие компании подтвердили, что работают с местными производителями. Так, в пресс-службе розничной сети «Магнит» заявили, что компания сотрудничает с 5,3 тыс. российских поставщиков, и примерно половина из них — это средние и мелкие производители.