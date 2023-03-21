04:30 (мск), источник: Известия
Не пропустить стаканчик: в РФ хотят запретить импорт товаров из пластика
Какая продукция может исчезнуть с прилавков.
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Одноразовая посуда, пластиковые контейнеры, стаканчики, пакеты и ватные палочки могут попасть под запрет на импорт в РФ. Рассматривается и ограничение на производство такой продукции внутри страны. Инициатива принадлежит Минпромторгу, всего в списке 28 товаров, их предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева, рассказали «Известиям» несколько источников. В министерстве промышленности и торговли подтвердили, что ведут такую работу, обсуждая спорные моменты с отраслями. Бизнес пока неоднозначно оценивает перспективу: компании в большинстве своем говорят, что пока к этой рокировке не готовы.
Ватные палочки, одноразовая посуда, контейнеры, стаканчики, пакеты и другие изделия из пластика в перспективе могут исчезнуть с российского рынка. Минпромторг намерен предложить правительству ввести запрет на поставки из-за рубежа. Также рассматривается ограничение на выпуск и оборот этой продукции внутри страны. Всего в списке 28 товаров. Их предлагают заменить биоразлагаемыми аналогами, а также изделиями из стекла, бумаги, дерева.
Введение запрета на производство и поставку в РФ ряда пластиковых товаров предусмотрено в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», ответственный — ППК «Российский экологический оператор» (РЭО), сообщили в Минпромторге. «Известия» направили запрос в организацию.
Рассмотрение вопроса об ограничении использования отдельных видов упаковки возможно после проведения анализа ее альтернативных видов, которые должны соответствовать требованиям безопасности для пищевой продукции в период сроков годности, а также объемам потребления промышленностью, сказали «Известиям» в Минсельхозе. При этом стоимость таких материалов должна быть экономически целесообразной для выпуска продуктов для населения, в том числе социально значимых, уточнили в ведомстве.
В Минпромторге добавили, что обсуждают вопрос перехода к использованию альтернативной продукции в различных сегментах одноразовых изделий с представителями бизнес-сообщества и профильными ассоциациями для определения его возможности и последствий. В частности, оценивается релевантность вариантов, наличие производства на территории РФ, а также готовность бизнеса инвестировать в переоборудование технологических линий, производящих как упаковку, так и конечные потребительские товары.
По данным Союза переработчиков пластмасс, привозная продукция занимает более 20% российского рынка готовых изделий из полимеров.
Например, в категории «Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс» поставки из-за рубежа в 2022 году составили около 32,7 тыс. т (снижение на 22,4% к уровню 2021 года) на сумму $185,9 млн (сокращение на 23%), сказал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
— В случае полного запрета у ряда компаний могут возникнуть проблемы, так как российские производители не смогут оперативно полностью заместить импортные поставки, а цены вырастут не менее чем на 20−25%. Особенно это повлияет на сегмент доставки готовых блюд, — считает Михаил Бурмистров.
Для ресторанного рынка такие товары, как одноразовая посуда, столовые приборы, контейнеры и пакеты очень важны — они используются в доставке продуктов, подтвердил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов. На сегодняшний день большое количество используемой пластиковой посуды — это импорт, она считается самой качественной на рынке, уточнил он.
Представители бизнеса, опрошенные «Известиями», выразили беспокойство в связи с возможным запретом оборота этих товаров на рынке. По их оценке, компании к такой рокировке не готовы: часть продукции не имеет альтернативы, а ее производство в необходимом объеме не налажено.
Так, в «Союзмолоке» видят серьезные риски при введении запретов на пластиковую упаковку. По словам генерального директора организации Артема Белова, некоторые из предложенных вариантов нереализуемы, например предложение заменить дой-пак на жестяную банку. Такие форматы не будут востребованы, что приведет к фактическому исчезновению ряда молочных категорий с рынка. Переход на стекло также невозможен — это ненадежная тара, не позволяющая обеспечить длительные сроки хранения, отметил он.
В целом в качестве альтернативы РЭО предложены упаковочные материалы из ПЭТ, бумаги, картона, стекла и материалы растительного происхождения, сообщили в Минпромторге. Сейчас уже используются гофрированный и мелованный картон, асептическая и неасептическая тара для жидких пищевых продуктов. Совокупные мощности по производству гофроупаковки составляют порядка 10,5 млрд кв. м в год, отечественные производители полностью обеспечивают внутренний спрос, уточнили в ведомстве.
В Минпромторге добавили, что потребность в пищевом картоне у предприятий для производства асептической упаковки типа Tetra Pak составляет 102 тыс. т в год. Ее обеспечивает предприятие «Светогорский ЦБК», которое ежегодно производит необходимый картон в объеме 95 тыс. т. А предприятие «Монди СЛПК» удовлетворяет потребность российских предприятий в пищевом картоне для производства неасептической тары (37 тыс. т в год), выпуская его в объеме 150 тыс. т в год.
По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, в России можно было бы по примеру других стран перерабатывать пластик, но система раздельного сбора бытовых отходов у нас пока не создана. Поэтому намерение правительства снизить его долю на рынке путем запрета на внутренний оборот и замены на более экологичные материалы, понять можно, считает он.
— Особенно чувствительным сегментом для производителей может стать запрет на ввоз пластиковых трубочек для напитков. Тесты на бумажных трубочках показывают плохие результаты, да и они в пять раз дороже — их замена приведет к увеличению стоимости готовой продукции, — сказал президент «Союзнапитки» Максим Новиков.
Подобный запрет снизит конкурентоспособность отечественных предприятий, потребует дополнительных инвестиций для переоборудования производственных и упаковочных линий, необходимо будет внести изменения в логистические цепочки. Это может привести к ухудшению потребительских свойств товара и удорожанию продукции, в том числе социально значимой, — сказал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
Впрочем, инициативу ведомства поддерживают компании рыбной отрасли. Часть пластиковой упаковки можно заменить на предлагаемую ведомством альтернативную, она есть на рынке, рассказали «Известиям» в Рыбном союзе. Но переход на ее более экологичные типы должен быть поступательным, чтобы не нарушались производственно-сбытовые цепочки и мы не вернулись бы в эпоху «рыбы в газете», добавил председатель организации Александр Панин.