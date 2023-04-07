Spiegel узнал об идее топ-менеджера Porsche производить в России «Волгу»

Австрийский бизнесмен предложил во второй половине 2023 года возобновить производство автомобилей принадлежащего VW бренда Skoda. Согласно плану Вольфа, сначала можно производить модель Rapid на заводе в Калуге, а затем наладить производство Octavia, Kodiaq и Karoq в Нижнем Новгороде.
По мнению Вольфа, у автомобилей нужно изменить внешний вид с использованием «характерных черт» моделей «Волга» и «Победа». Все это заложит «основу дальнейшего развития независимой и современной российской автомобильной промышленности».
«Принципиальная договоренность с высшим руководством Volkswagen уже достигнута, и самое позднее в марте это решение будет окончательно одобрено Наблюдательным советом концерна», — говорится в письме (цитата по Kurier).
Kurier напомнил, что несколько недель назад стало известно о планах Вольфа выкупить российский бизнес немецкого поставщика автозапчастей Schaeffler.
Зигфрид Вольф входит в наблюдательные советы немецкого производителя автокомплектующих Schaeffler, а также концерна Porsche SE, контролирующего Volkswagen.
До конца 2022 года Вольф был членом наблюдательного совета «Группы ГАЗ» и все еще владеет 10% ее акций, отмечает Spiegel.
Volkswagen приостановил сборку в России и поставки автомобилей в страну в марте 2022 года. Компания допускала, что может продать свои российские активы.
В начале марта источники РБК сообщили, что завод VW в Калуге может быть продан одному из самых крупных автодилеров России — компании «Авилон».
Завод Volkswagen в Калуге был запущен в 2007 году в режиме крупноузловой сборки, а через два года он заработал по полному циклу. Мощность предприятия — 225 тыс. автомобилей в год, в 2021 году там было выпущено 118 тыс. машин.
Ранее ГАЗ подал иск о наложении на VW обеспечительных мер после того, как немецкий концерн расторг соглашения от мая 2017 года о контрактной сборке автомобилей под торговыми марками VW на предприятии ГАЗа в Нижнем Новгороде.
В холдинге сочли, что из-за решения компании понесли убытки в размере около 15,575 млрд руб. ГАЗ предложил арестовать 100% уставного капитала «Фольксваген Груп Рус», а также недвижимого имущества компании и принадлежащих ей долей в уставном капитале дочерних российских юридических лиц. Нижегородский суд 20 марта арестовал активы Volkswagen в России.