15:05 (мск), источник: Известия
Следующая станция — офис: банки Европы и США перед новой угрозой
Падение цен на коммерческую недвижимость сулит экономике грандиозные проблемы.
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Крах крупных банков по обе стороны Атлантики вызвал шок по всей финансовой системе. Обвал удалось купировать благодаря срочным сделкам поглощения и гарантии ФРС США всех депозитов. Однако это решение может оказаться временным, так как фундаментальные опасности для банковской системы и всей экономики в целом сохраняются. Одна из таких тревожных точек — сектор коммерческой недвижимости, прежде всего офисов и складских помещений. Причем угрозы возникли одновременно в США и Европе.
В начале апреля инвестиционный банк Morgan Stanley выпустил обзор, в котором указал на то, что финансовая ситуация в коммерческой недвижимости в США является крайне взрывоопасной.
Общий объем задолженности в секторе составляет $2,9 трлн.
Сама по себе цифра еще не является свидетельством каких-то глобальных проблем, но есть нюанс: около половины долгов владельцев недвижимости должны быть рефинансированы в течение ближайших двух лет. А вот с этим есть некоторые сложности.
Проблемы коммерческой недвижимости те же самые, что и у других отраслей экономики, — рост ставок. Базовая ставка ФРС, которая еще год с небольшим назад находилась на нулевом уровне, сейчас достигла диапазона 4,75−5%. Регулятор пытается бороться с рекордной за почти 40 лет инфляцией, но рынку не легче.
Это очень жесткие условия, у которых было не так уж много примеров в новейшей истории.
Но это только часть проблемы. Вторая состоит в том, что помещения, кредиты за которые нужно рефинансировать, не приносят дохода, поскольку пустуют. В I квартале 2023 года доля вакантных офисов в США составила 18,9%, что является худшим показателем в истории — на 5 процентных пунктов больше, чем в 2019 году. Стоит отметить, что такое происходит даже на фоне очень малого ввода в эксплуатацию новых площадей — всего 4,54 млн квадратных футов (чуть больше 400 тыс. кв. м) за I квартал 2023 года, почти в пять раз меньше, чем в 2023 году.
Офисы пустуют по понятной причине. В 2020 году множество американских компаний перешли на удаленную работу. Когда локдауны закончились, выяснилось, что сотрудники не слишком-то горят желанием возвращаться в рабочие кабинеты и опенспейсы. Значительную часть работников перевели на гибридный график, что в любом случае заметно снизило потребность в офисном пространстве.
В довершение по сектору ударили трудности компаний хайтека. С 2022 года отрасль находится в затяжном кризисе, акции компаний, ранее дорожавшие намного быстрее остального рынка, падают на протяжении многих месяцев.
Для сравнения, за весь 2022-й (и так установивший антирекорд по числу увольнений) речь шла о 1,5 тыс. компаний, сокративших в общей сложности 240 тыс. человек. При такой конъюнктуре гулкая пустота в бизнес-центрах была, как говорится, немного предсказуема. Наиболее сурово дела обстоят в таких центрах интернет-индустрии, как Сиэтл и Сан-Франциско (где, в придачу ко всему, добавились еще проблемы с криминалом и запредельная стоимость жилья, вынуждающая специалистов и компании покидать города).
На данный момент, как пишет The Economist, в Сан-Франциско по соседству с Кремниевой долиной пустует 29% офисов. Но хотя острее всего кризис выглядит в секторе офисов, от обвала не застрахован ни один из других сегментов. Аналитики отмечают, что даже такая успешная в последние годы компания, как Amazon, слишком много вкладывала в свои склады.
В итоге, согласно прогнозу Morgan Stanley, стоимость коммерческой недвижимости в США может упасть на 40%, что является сопоставимым показателем с результатами финансового кризиса-2008. Пустующие и дешевеющие офисы нельзя просто взять и законсервировать: нужно платить налог на имущество, да и содержание здания стоит немало. Многие владельцы держат свои бизнес-центры в залоге у банков и, когда нет никаких вариантов погасить задолженность, просто относят в кредитную организацию ключи.
Миллиардер Илон Маск в одном из своих твитов назвал ситуацию с коммерческой недвижимостью в США «с большим отрывом самой серьезной проблемой». Дело еще в том, что до 80% кредитов в этом секторе приходится на мелкие и средние банки, которые уже столкнулись с целым ворохом бедствий с начала года, особенно после краха Silicon Valley Bank, вызвавшего массовый отток депозитов из некрупных кредитных организаций.
Между тем аналитики JP Morgan утверждают, что по другую сторону Атлантики кризис американских масштабов в этом секторе не ощущается. В своем обзоре они отмечают, что цепная реакция в европейских банках вряд ли возможна, поскольку в ЕС у отрасли «другая динамика». В частности, намного меньше пустующих офисов, что может быть связано с тем, что европейские компании хуже относятся к удаленной работе. Кроме того, европейские банки более охотно предоставляют рефинансирование для владельцев помещений.
Но не всё так просто. Цены на офисную и другую коммерческую недвижимость в странах ЕС тоже падают с последнего квартала прошлого года, пусть и чуть слабее, чем в США. Как отмечает The Financial Times, за минувшие месяцы произошло уже несколько дефолтов и реструктуризаций задолженности по ряду крупных офисных зданий в самых разных углах Европы. ЕЦБ предупреждает о «растущих уязвимостях» на рынке. Ситуация чуть лучше, чем в 2008 году, когда банки выдавали кредиты на сумму полной стоимости объектов, но в Германии, на самом крупном европейском рынке коммерческой недвижимости, соотношение размера займа и цены объекта и сейчас составляет около 80%. А ведь спад в секторе, по сути, только-только начался.
Отличия от 2008 года есть и в худшую сторону. Тогда ставка ЕЦБ упала близко к нулю, что позволило владельцам помещений переждать шторм. Теперь ситуация обратная: центральные банкиры наращивают стоимость заимствований и процесс, судя по всему, далек от завершения. Более того, цикл повышения ставок в Европе начался позже, чем в Америке, тогда как инфляция в Старом Свете сильнее и агрессивнее. Для ее нейтрализации могут потребоваться более крутые меры, чем за океаном.
В данный момент проблемы испытывают в основном владельцы и кредиторы менее ходовых и более дешевых помещений. Но со временем кризис распространяется на все виды недвижимости.
Справедливости ради, коммерческая недвижимость составляет намного меньшую долю в портфеле коммерческих банков Европы по сравнению с Америкой и особенно небольшими американскими банками. Но от региона к региону этот показатель может довольно сильно разниться, к примеру, в странах Скандинавии и Финляндии кредитные учреждения несут огромные риски по кредитам в данном секторе.
Банки вместо работающих кредитов остаются с крайне низколиквидными зданиями и сооружениями, спрос на которые неуклонно падает. Пережить обвал группы токсичных активов здоровой банковской системе по силам, но, как показал опыт последних нескольких месяцев, о здоровье кредитных организаций как в США, так и в Европе говорить можно разве что саркастически.
Учитывая вал проблем в других секторах, в первую очередь в области жилой недвижимости, легко представить, какой «идеальный шторм» может сложиться на рынках. Финальный штрих к картине — связанные у центробанков руки в вопросе денежно-кредитной политики. Сейчас нельзя просто взять и снизить ставки, чтобы спасти тот или иной сектор. Инфляция, в отличие от 2008 года, заставляет выбирать только между очень плохим и еще худшим сценарием.