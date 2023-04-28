Правительство закрыло статистику по добыче нефти и газа в России на год

Правительство решило приостановить публикацию статистики по добыче нефти, газа и конденсата до 1 апреля 2024 года, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Документ датирован 26 апреля. В этот день Росстат опубликовал доклад о промышленном производстве в первом квартале 2023 года, но в нем не было данных о нефтедобыче в России с учетом газового конденсата и без. Ведомство тогда не стало комментировать исключение этих сведений, передавал «Интерфакс».
До этого Минэкономразвития в своем макропрогнозе на 2023−2026 годы не опубликовало ряд данных, в том числе по добыче нефти. «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением документа, указывал, что из открытой части прогноза исключили «показатели, открытие данных по которым может нанести вред деятельности», чтобы помешать санкциям. В основном были исключены данные по топливно-энергетическому комплексу, уточнил собеседник агентства: по объемам добычи и экспорта, а также экспортным ценам.
Международное энергетическое агентство в марте оценило поставки нефти из России в 8,1 млн баррелей в сутки. Это самый высокий уровень для российского нефтяного экспорта с апреля 2020 года. Добычу нефти в России без учета конденсата агентство за тот же месяц оценило в 9,58 млн баррелей в сутки, на 290 000 меньше, чем в феврале.
Россия 2 апреля продлила ограничение добычи нефти до конца 2023 года. Тогда же о сокращении добычи с мая до конца года объявили страны ОПЕК+. В совокупности нефтяные экспортеры решили сократить добычу на 1,65 млн баррелей в сутки, что составляет почти 2% от мирового потребления нефти.