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18:18 (мск), источник: Life.ru

Молдавия тоже решила отказаться от украинского зерна

Молдавия намерена ввести временное ограничение на импорт зерна с Украины. Об этом Киеву сообщил министр сельского хозяйства республики Владимир Боля.

Источник: AP 2022

В пресс-службе Минсельхоза Молдавии уточнили, что он сделал такое заявление в адрес своего украинского коллеги Николая Сольского. Министр указал, что большие объёмы запасов местного зерна на складах вызывают волнение у аграриев. Они опасаются, что для нового урожая там может не оказаться места.

«Молдавия намерена присоединиться к решению ЕС о введении временной меры в отношении импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины с обеспечением транзита через нашу страну», — сказано в публикации ведомства.

В министерстве указали, что у внутреннего экспорта зерна есть тенденция к снижению. Цены на международных биржах упали, а траты на логистику выросли. Местным фермерам нужно использовать свои запасы.

Ранее Лайф писал о том, что Еврокомиссия приняла решение запретить экспорт зерна с Украины в пять государств Восточной Европы.

Илья Суриков

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