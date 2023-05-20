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11:51 (мск), источник: Ведомости

Мишустин поручил проанализировать меры поддержки промышленности

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии по развитию промышленности, сообщили в пресс-службе кабмина. В частности, председатель правительства поручил Минэкономразвития до 20 июля проанализировать механизмы поддержки промышленности и представить предложения по их улучшению.

Источник: РИА "Новости"

Мишустин поручил до 20 июля внести в правительство проект Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2024 г. и на период до 2035 г.

«Уже сейчас мы видим, что отечественные предприятия, за исключением некоторых отраслей, достаточно успешно проходят испытания санкциями, завершают адаптацию к работе в новых, непростых условиях, начинают наращивать выпуск продукции. Принимаемые президентом, правительством меры показывают свою эффективность. С учетом новых вызовов и задач теперь предстоит актуализировать Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности», — сказал премьер-министр.

Минэкономразвития с участием Аналитического центра при правительстве до 20 июля должно проанализировать действующие механизмы поддержки промышленности и представить предложения по их совершенствованию, рассказали в пресс-службе. При подготовке предложений ведомство, как ожидается, будет исходить из мер, направленных на «консолидацию спроса, применения принципов проектного финансирования, государственно-частного партнерства и создания на территории страны добавленной стоимости по критически важным технологиям и оборудованию».

Помимо этого Мишустин поручил Минтрансу и Минпромторгу до 20 июня проработать вопрос о заключении долгосрочных контрактов между предприятиями отрасли транспортного машиностроения и РЖД. К осени в правительстве проработают вопрос об источнике финансирования реализации имеющихся и запуска новых мер господдержки судостроительной отрасли.

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