Мишустин поручил проанализировать меры поддержки промышленности

Мишустин поручил до 20 июля внести в правительство проект Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2024 г. и на период до 2035 г.
«Уже сейчас мы видим, что отечественные предприятия, за исключением некоторых отраслей, достаточно успешно проходят испытания санкциями, завершают адаптацию к работе в новых, непростых условиях, начинают наращивать выпуск продукции. Принимаемые президентом, правительством меры показывают свою эффективность. С учетом новых вызовов и задач теперь предстоит актуализировать Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности», — сказал премьер-министр.
Минэкономразвития с участием Аналитического центра при правительстве до 20 июля должно проанализировать действующие механизмы поддержки промышленности и представить предложения по их совершенствованию, рассказали в пресс-службе. При подготовке предложений ведомство, как ожидается, будет исходить из мер, направленных на «консолидацию спроса, применения принципов проектного финансирования, государственно-частного партнерства и создания на территории страны добавленной стоимости по критически важным технологиям и оборудованию».
Помимо этого Мишустин поручил Минтрансу и Минпромторгу до 20 июня проработать вопрос о заключении долгосрочных контрактов между предприятиями отрасли транспортного машиностроения и РЖД. К осени в правительстве проработают вопрос об источнике финансирования реализации имеющихся и запуска новых мер господдержки судостроительной отрасли.