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13:50 (мск), источник: Коммерсантъ

ФАС потребовала от «большой четверки» отменить плату за раздачу интернета

МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств в течение месяца, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ведомство пригрозило операторам делами о нарушении антимонопольного законодательства.

Источник: РИА "Новости"

ФАС в августе 2023 года направила «большой четверке» запросы с целью «установить все обстоятельства и детали». «При этом достаточного экономического, технологического либо иного обоснования компании в адрес службы не предоставили», — говорится в сообщении ФАС.

Ведомство посчитало, что в действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства в п.1 ч.1 ст. 10 «Закона о защите конкуренции». В течение месяца операторы должны отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств и не препятствовать абонентам свободно пользоваться этой услугой, заявила служба.

На 18 сентября стоимость раздачи интернета у «большой четверки» составляет около 100 ₽ в месяц. «Билайн», МТС и «МегаФон» сообщили, что не получали от ФАС предупреждений ФАС, но изучат ее позицию.

14 сентября мобильный оператор МТС анонсировал увеличение стоимости ряда тарифов. С 28 сентября оператор повышает стоимость на 10−12%. На эту ситуацию обратила внимание Федеральная антимонопольная служба. На фоне жалоб потребителей об увеличении стоимости услуг, она начала проверку в отношении МТС. Аналитики считают, что стоимость услуг повысят все операторы.

В 2022 году ФАС уже отменил повышение тарифов «большой четверки». Тогда Арбитражный суд Москвы не поддержал иски «МегаФона» и МТС, которые пытались обжаловать штрафы, назначенные Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Александра Горошилова

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