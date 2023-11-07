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16:17 (мск), источник: АиФ Уфа

Жители Башкирии смогут летать в 12 городов России по льготным ценам

Жители Башкирии в 2024 году смогут летать в 12 городов России по льготным ценам.

Росавиация утвердила перечень субсидируемых авиационных маршрутов по программе развития межрегиональных рейсов.

Как уточняют в Минтрансе РБ, за счет северных регионов субсидированными будут перелеты из Уфы в Надым, Новокузнецк, Ноябрьск, Салехард и Ханты-Мансийск. Также для льготных категорий граждан билеты на самолет будут в несколько раз дешевле при полетах в Астрахань, Волгоград, Грозный, Кемерово, Нарьян-Мар, Омск и Саратов. Эти полеты будут субсидироваться за счет федерального бюджета, а также бюджета регионов, обеспечивающих маршрут.

Как сообщают в международном аэропорту «Уфа», в программе развития внутренних перелетов участвуют авиакомпании «Азимут», Red Wings, «ЮТэйр», «РусЛайн» и «Ямал».

Отметим, что ранее из Уфы было 18 льготных авиарейсов. Из списка льгот убрали такие направления, как Махачкала, Пермь, Нижний Новгород, Самара, Тюмень, Минеральные Воды, Челябинск и Новосибирск. Вместо них были добавлены другие полеты.

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