Как перевести деньги из Казахстана в Россию

Перевести денежные средства из Казахстана в Россию можно несколькими путями:
- через систему денежных переводов;
- через отделения или приложения банков.
Остановимся на каждом способе перевода более подробно.
Перевод через системы денежных переводов
С помощью системы «Золотая Корона» деньги можно перевести из Казахстана в Россию через мобильное приложение KoronaPay или в отделениях банков-партнеров в республике. Комиссия составляет от одного до трех процентов в зависимости от суммы перевода. Деньги поступают моментально или на следующий рабочий день. При оплате в выходной или праздничный день перевод может идти до 2 рабочих дней.
Через приложение или на сайте Contact в Россию можно перевести только на карты МИР, MasterCard и Visa российских банков. Деньги выдаются в рублях, а конвертация оплачивается по курсу банка. Комиссия банка составляет 1%.
Во многих казахстанских банках можно осуществить SWIFT-переводы из Казахстана в российский банк, не попавший под санкции.
В июле 2023 года «Юнистрим» внесли в санкционный список, после чего многие казахстанские банки приостановили сотрудничество с платежной системой. Перевести деньги с российской карты на казахстанскую карту через «Юнистрим» нельзя, можно только сделать перевод на сайте, в мобильном приложении или через офисы «Юнистрим».
Платежная система Western Union с марта 2022 года прекратила проведение денежных переводов в России.
Перевод денег из Казахстана в Россию через банки
Halyk bank предлагает несколько вариантов перевода денег из Казахстана в Россию. Сервис перевода денег «Золотая Корона» доступен в большинстве отделений Halyk Bank. Можно отправить деньги только физическим лицам. Максимальная сумма — 10 тысяч долларов. При переводе денег нужно сообщить ФИО и номер получателя, страну и город. Контрольный номер перевода отправляется на номер получателя. Комиссия за переводы в рублях составляет 5% от суммы перевода, если в тенге — 1%. По «Золотой короне» можно также сделать перевод через Halyk Homebank, но в этом случае нужно открыть счет в Halyk Bank.
Перевести деньги с Kaspi на карты, выпущенные в России, нельзя. Однако отправить рубли с карты российского банка через корреспондентский счет Kaspi.kz в «Райффайзенбанке» можно. Рубли автоматически будут сконвертированы в тенге. Деньги поступят на Kaspi Gold получателя. Перевод займет до 5 рабочих дней.
Fortebank делает денежные переводы в Россию через «Золотую корону», комиссия составляет около одного процента. Также можно перевести деньги через SWIFT с назначениями платежей «материальная помощь» и «перевод собственных средств». Максимальная сумма перевода в рублях — 55 тысяч тенге.
С 1 сентября «Нурбанк» прекратил осуществление денежных переводов по системе быстрых денежных переводов Unistream. Денежные переводы в «Нурбанке» по системе Contact возможны между физическими лицами без открытия счета в Россию — в рублях, долларах и тенге. Для этого необходимо обратиться в отделение банка. Также банк предоставляет клиентам возможность осуществлять денежные переводы в/из Казахстан, Россию через платежную систему «Золотая Корона».
Freedom finance bank предлагает переводы через «Золотую корону». При переводе средств в Россию тариф составляет 1%. Переводы в Россию можно сделать только в тенге.
Банк ЦентрКредит осуществляет переводы по системам «Золотая корона» и SWIFT. Банком-корреспондентом БЦК в России является АО «Райффайзенбанк».
Чтобы сделать переводы через ВТБ (Казахстан), нужно открыть карту платежной системы «Мир». Клиенты могут отправить средства в мобильном приложении VTB KZ Online. Комиссия за операцию составляет 1%, минимум — 700 тенге. В июле 2023 года объем исходящих переводов по картам «Мир» превысил 800 млн тенге. Основной объем транзакций пришелся на Россию — 95% получателей, остальная часть переводов — владельцы белорусских карт.
Bereke bank осуществляет перевод денег SWIFT переводы на счета физических и юридических лиц. Комиссия — от 0,2% от суммы перевода. Срок исполнения — от 1 до 3 рабочих дней. Максимальная сумма перевода в сутки составляет 4,2 млн тенге. Также Bereke bank также переводит рубли из Казахстана по номеру счета в банки России, не попавшие под санкции. Комиссия составляет 0,1% от суммы. Перевод поступает в течение 3 дней.