04:26 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Ростех оценил рост иностранного интереса к Су-35 из Комсомольска-на-Амуре
Многоцелевая военная машина успешно зарекомендовала себя в зоне СВО.
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В ближайший понедельник в Дубае открывается один из крупнейших авиасалонов мира Dubai Airshow-2023. На нем российские производители представят около 200 образцов изделий военного, двойного и гражданского назначения. Заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказал о том, на какую технику повысился спрос со стороны иностранцев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Российскую газету».
На авиасалоне в Объединенных Арабских Эмиратах российская госкорпорация представит продукцию от своих ведущих компаний: ОАК, включая Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина, «Вертолетов России», Росэлектроники, Калашникова, КРЭТ и «Высокоточных комплексов».
— Если говорить о конкретных образцах, получивших рост спроса по результатам боевого применения, то это, прежде всего, истребители Су-35, боевые вертолеты Ка-52 и управляемые средства авиационного поражения, огнеметная система ТОС-1А, самоходная гаубица «Мста-С», средства ПВО и РЭБ, комплексы борьбы с беспилотниками, — уточнил Владимир Артяков.
Также он добавил, что в следующем году планируется наладить выпуск полностью импортозамещенных самолетов SJ-100 и МС-21. Прежде всего они будут поставляться российским авиакомпаниям, но в перспективе «Ростех» рассчитывает на интерес из-за рубежа и к SJ-100, и к МС-21.
— Мы наблюдаем огромный интерес к российским технологиям, поэтому еще раз подчеркну: госкорпорация по-прежнему привержена политике по выстраиванию партнерских отношений со всеми странами без исключения. При условии, что эти отношения основаны на взаимном уважении. Надежность всегда была отличительной чертой России, и это качество, уверен, останется неизменным, — заключил Владимир Артяков.