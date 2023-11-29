13:01 (мск), источник: Комсомольская правда
«Схема красивая, но чудес не бывает»: Смогут ли Hyundai и Kia вернуться в Петербург под китайским брендом
Завод Hyundai после закрытия в Петербурге получил убыток в 18 млрд рублей.
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Петербург боролся с Тольятти и Волгоградом за звание столицы автопрома. Однако в 2022 году после введения санкций в Северной столице остановились заводы Hyundai, Toyota и Nissan. Уже почти год цеха с новым оборудованием пустуют. Это не дает покоя российским бизнесменам — регулярно появляются новости, что к замороженным активам азиатов проявляют интерес те или иные компании.
Судьба запчастей
На этот раз озвучили идею запустить завод Hyundai в 2024 году под новым именем. Официальной информации об этом никакой нет. Сообщают, что на заводе могут снова начать выпускать так полюбившиеся россиянам Solaris и Creta, но под китайскими именем GAC. Уточняется, что российская фирма AGR, связанная с автодилером «Авилон», почти договорилась о выкупе петербургского завода у корейцев, а в следующем году начнет выпускать авто с новым китайским шильдиком.
Однако эксперты отнеслись к этой новости скептически. Слишком много сложностей, чтобы реализовать эту схему.
— Непонятно, в каком состоянии компоненты автомобилей, которые остались в Петербурге после остановки завода, — рассуждает в беседе с корреспондентом spb.kp.ru вице-президент Российского автомобильного союза Антон Шапарин. — Есть информация, что часть запчастей хранится на улице, что с ними стало за это время? Там есть в том числе электрокомпоненты. Их сохранность вызывает у меня серьезные вопросы. Даже если завод запустят и начнут что-то производить, то для российского рынка это будет незаметно. Автодилер уже купил завод в Калуге, где раньше производили Volkswagen, и пока там ничего не происходит.
Корейцы вложили миллиард евро
Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что корейцам очень больно отдавать это предприятие, в него вложены огромные деньги, а до остановки он приносил отличную прибыль.
— Hyundai не хочет просто так отдавать свой завод, они вложили в этот комплекс около миллиарда евро, там ведь не только сборочная линия, но и моторный завод и штамповочный цех, — говорит эксперт. — Озвученная схема выглядит красивой и похожа на чудо, но чудес не бывает. Слишком много проблем будет с регистрацией торговых знаков, получением одобрения на такие машины, есть риски попасть под санкции китайской компании. При этом российскому рынку не хватает бюджетных машин. Кроме нескольких моделей «Лады», у нас больше ничего нет. Китайцы дешевые машины к нам не везут, а «Лад» не хватает.
Конкретно
Согласно официальному финансовому отчету петербургский завод Hyundai в 2021 году заработал 11 млрд рублей чистой прибыли, а в 2022-м после остановки производства получил убыток 18 млрд рублей.
Кстати
А что с другими заводами?
Spb.kp.ru уже рассказывала, что на петербургском заводе Nissan снова появилась жизнь. Предприятие перешло к АвтоВАЗу, который намерен наладить производство новой модели «Лады» в 2024 году. Кроме того, ВАЗ открыл в Петербурге инженерный центр, который будет помогать партнерам импортозамещать иностранные детали.
А завод Toyota хотят превратить в технопарк и открыть там производства, не связанные с автомобилями.
Как ранее рассказывал spb.kp.ru, в ближайшее время может быть закрыта сделка по приобретению завода Hyundai. После этого анонсирован запуск производства. Сообщается, что на заводе могут начать производство моделей Hyundai и Kia под брендом китайской автокомпании GAC.