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05:47 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Территорию Хабаровской юношеской автошколы передали под застройку

В Хабаровске построят новый жилой комплекс на месте Хабаровской юношеской автошколы.

Источник: МК.RU Хабаровск

В Хабаровске построят новый жилой комплекс на месте Хабаровской юношеской автошколы. Учреждение существовало с 1976 года. Основной его задачей была подготовка водителей автотранспортных средств, в том числе среди школьников и учащейся молодежи. Это было единственное в своем роде образовательное учреждение по квалифицированной подготовке кадров дорожно-транспортного комплекса Дальневосточного Федерального округа. Увы, представители власти сочли его ненужным и посчитали правильным закрыть. Остановить этот процесс попытались представители партии «Справедливая Россия — За Правду» в Хабаровском крае. Согласно официальному ответу:

«Правительственной комиссией принято решение недвижимое имущество автошколы передать в хоз. оборот для целей “Содействия развития жилищного строительства”. Имущество автошколы изъято и выставлено на торги».

Работа выполнена в соответствии с поручением Правительства РФ от 24.09.2021 года. Право пользования земельным участком ФГАОУ ДПО «Хабаровская ЮАШ» закончилось согласно решению № 780-р от 20.12.2022 года.

Напомним, в школе могли обучаться до 600 детей и до 2,5 тысяч взрослых в год, в том числе сотрудники силовых структур: Войск Национальной Гвардии, ФСБ, МВД. Она была укомплектована как в отношении кадрового состава, так и с точки здания технической: в четырехэтажном здании было 12 учебных классов, лаборатория, оснащенные современным оборудованием. Парк учебных автомобилей пополнялся, был собственный автодром площадью в два гектара. Об этом сообщил в своем телеграм-канале помощник сенатора от Хабаровского края Михаил Сидоров.

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