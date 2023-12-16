Армянская авиакомпания FlyOne объявила о запуске ежедневных рейсов в Шереметьево

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Ежедневные рейсы в московский аэропорт Шереметьево с 15 декабря запустила армянская авиакомпания FlyOne Armenia, сообщили в пятницу в пресс-службе перевозчика, передает РИА Новости.
«Первая армянская национальная авиакомпания FlyOne Armenia с 15 декабря открыла ежедневные рейсы в международный аэропорт Шереметьево», — говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсетях.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе авиакомпании, она также выполняет ежедневные рейсы по маршруту Ереван-Москва-Ереван из международного аэропорта Звартноц в международные аэропорты Внуково и Домодедово.
Самолеты FlyOne Armenia летают в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды, Самару, Новосибирск, Париж, Лион, Барселону, Милан, Дюссельдорф, Ларнаку, Тегеран, Тель-Авив, Стамбул, Тбилиси и Кишинев.