Авиабилеты в Россию подорожают: аэропорты Москвы повысили тарифы для перевозчиков

В Домодедово сбор за взлет и посадку для местных перевозчиков увеличился на 4,2%, за авиационную безопасность — на 6%, а цена за оказание услуг аэровокзала выросла на 15%. Теперь за одного перевезенного пассажира на внутренних воздушных линиях авиакомпания должна заплатить 230 российских рублей, а на международных — 650 рублей.
Для иностранных авиакомпаний сбор за пользование аэровокзалом увеличился на 9% (с $16,5 до $18), а за обеспечение безопасности — на 6% (с $8,8 до $9,3).
Ранее с 1 января тарифы для авиакомпаний подняли в Шереметьево. Там цены для российских перевозчиков выросли в среднем на 12%, а для иностранных — на 4%. Во Внуково тарифы индексировали еще в 2023 году, в среднем — на 12%.
Города России являются основными маршрутами для белорусской авиакомпании «Белавиа». Например, только в партнерстве с «ЮТэйр» белорусы могут улететь в 14 городов России. Но в большинстве случаев для этого нужна пересадка в Москве. В столицу РФ сегодня осуществляются рейсы как из Минска, так и из Гомеля.