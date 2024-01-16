Авиабилеты в Россию подорожают: аэропорты Москвы повысили тарифы для перевозчиков

Города России являются основными маршрутами для белорусской авиакомпании «Белавиа». Например, только в партнерстве с «ЮТэйр» белорусы могут улететь в 14 городов России. Но в большинстве случаев для этого нужна пересадка в Москве. В столицу РФ сегодня осуществляются рейсы как из Минска, так и из Гомеля.