«Самараводоканал» удержался на плаву



Судя по электронной картотеке суда, ресурсоснабжающие организации регулярно предъявляют «Самараводоканалу» иски о взыскании задолженности за потребленные ресурсы. При этом перед МП непогашенные долги имеются у ряда бывших крупных управляющих компаний, находящихся в процедуре банкротства. Так, «Самараводоканал» является одним из кредитором банкротящегося МП «Коммунальник» с суммой требований более 7 млн руб. Банкротящееся ООО «УК “Васко” не вернуло “Самараводоканалу” более 2,7 млн руб. Несостоятельное ООО “УК “Коммунальник” задолжало организации более 638 млн руб.



В администрации Самары “Ъ” ответили, что не комментируют ситуация, связанную с делом о банкротстве “Самараводоканала”.



Как поясняет управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева, вероятно, дело о банкротстве прекращено в связи с урегулированием задолженности перед ФНС. “Как правило, суд прекращает производство по делу о банкротстве в случае, если задолженность перед заявителем погашается должником, если размер задолженности заявителя к дате судебного заседания меньше минимального размера задолженности для введения процедуры банкротства или если требования кредитора не подтверждены судебным актом в случае, если таковое подтверждение требуется в соответствии с законом. Прекращение производства по делу о банкротстве означает, что к дате рассмотрения заявления ФНС иными лицами не были поданы соответствующие заявления о признании должника банкротом. В ином случае суд определил бы отказать во введении наблюдения и оставить требование ФНС без рассмотрения, а требование последующего кредитора, подавшего заявление о банкротстве, было бы принято к рассмотрению с назначением судебного заседания”, — говорит Зоя Галеева.



Сабрина Самедова.