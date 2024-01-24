«Самараводоканал» удержался на плаву

Управлению Федеральной налоговой службы по Самарской области не удалось добиться банкротства МП «Самараводоканал». Арбитражный суд Самарской области отказал во введении наблюдения и прекратил производство по делу о несостоятельности в отношении «Самараводоканала». Определение суда может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. Иск налоговой службы о банкротстве предприятия поступил в суд в ноябре минувшего года. Представители УФНС заявили, что ответчик задолжал 7,6 млн руб., в том числе 5,7 млн руб. налогов и 1,8 млн руб. пени, а также не внес 12,9 млн руб. в бюджет Пенсионного фонда РФ с 01.01.2017. Арбитражный суд 17 ноября начал производство по делу. Судя по материалам дела электронной картотеки арбитража, представитель МП ходатайствовал об отложении судебного заседания «в целях урегулирования спора мирным путем».
Судя по электронной картотеке суда, ресурсоснабжающие организации регулярно предъявляют «Самараводоканалу» иски о взыскании задолженности за потребленные ресурсы. При этом перед МП непогашенные долги имеются у ряда бывших крупных управляющих компаний, находящихся в процедуре банкротства. Так, «Самараводоканал» является одним из кредитором банкротящегося МП «Коммунальник» с суммой требований более 7 млн руб. Банкротящееся ООО «УК “Васко” не вернуло “Самараводоканалу” более 2,7 млн руб. Несостоятельное ООО “УК “Коммунальник” задолжало организации более 638 млн руб.
В администрации Самары “Ъ” ответили, что не комментируют ситуация, связанную с делом о банкротстве “Самараводоканала”.
Как поясняет управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева, вероятно, дело о банкротстве прекращено в связи с урегулированием задолженности перед ФНС. “Как правило, суд прекращает производство по делу о банкротстве в случае, если задолженность перед заявителем погашается должником, если размер задолженности заявителя к дате судебного заседания меньше минимального размера задолженности для введения процедуры банкротства или если требования кредитора не подтверждены судебным актом в случае, если таковое подтверждение требуется в соответствии с законом. Прекращение производства по делу о банкротстве означает, что к дате рассмотрения заявления ФНС иными лицами не были поданы соответствующие заявления о признании должника банкротом. В ином случае суд определил бы отказать во введении наблюдения и оставить требование ФНС без рассмотрения, а требование последующего кредитора, подавшего заявление о банкротстве, было бы принято к рассмотрению с назначением судебного заседания”, — говорит Зоя Галеева.
Сабрина Самедова.