Маршруточному бизнесу в Беларуси грозит дефицит водителей

Внесенные в Правила автомобильных перевозок пассажиров новшества, как заявляет Минтранс Беларуси, прошли общественное обсуждение. Однако для многих перевозчиков они стали настоящим сюрпризом: теперь фирмы не знают, как быть с водителями, у которых нет двухлетнего стажа. Уволить? Не исключено и такое.
Для некоторых компаний такое развитие событий чревато приостановкой деятельности, а всей сфере пассажирских автоперевозок в скором будущем грозит дефицит кадров. Sputnik поговорил с участниками рынка и узнал их мнение на сей счет.
Заместитель руководителя одной из гродненской фирм, осуществляющих пассажирские перевозки, вводит в курс дела: до 21 января в компанию могли устраиваться водители без стажа, но только на маршруты, обслуживающие город и пригород. При этом двухлетнюю водительскую практику в обязательном порядке должны были иметь шоферы, работающие на междугородних рейсах.
С 21 января для водителей маршруток ввели двухлетний стаж на все виды перевозок — городские, пригородные и междугородние. Во многом это требование связало руки перевозчику, поскольку большая часть совершаемых им рейсов приходится на город.
«Понятно, что на работу мы теперь не можем принять людей, у которых нет стажа два года. А что касается уже работающих водителей, которые были трудоустроены до вступления в силу изменений, — как с ними быть? Никаких официальных комментариев и разъяснений по этому вопросу не последовало. Поэтому пока работаем».
Она признается: если закон будет иметь обратную силу, компании придется уводить 15 из 43 водителей.
«Мы просто остановимся и не сможем полноценно работать», — предполагает собеседница. Сперва — отработка на автобусе.
Вместе с тем, обращает внимание замдиректора компании, в новых правилах вовсе отменили обязательную двухлетнюю выслугу для водителей транспортных средств категории М3 (большие автобусы) — на все перевозки, кроме международных. Сняли даже ограничение по возрасту: если раньше к работе допускались водители не моложе 21 года, то теперь рулить автобусом могут 18-летние молодые люди, только-только окончившие автошколу или курсы ДОСААФ.
По ее мнению, новые требования ввели в связи с тем, что автобусные парки страны не укомплектованы водителями.
«Получается, что теперь водитель, получивший категорию “D”, может наработать необходимый стаж на автобусе и только потом устроиться на маршрутку», — констатирует Светлана.
Нерадужные перспективы
Директор еще одной компании, которая обслуживает в том числе пригородные маршруты в Смолевичском районе, напротив, отмечает, что новые требования особо не сказались на деятельности ее организации.
«Все водители у нас с двухлетним стажем. Мы также обслуживаем межгород, поэтому изначально набирали водителей с выслугой лет. Поэтому нас эта ситуация не коснулась».
По ее словам, был проблемный период, когда с 2021-го до лета 2023-го водителей катастрофически не хватало на рынке. Но сейчас ситуация выровнялась: водителей достаточно. Тем не менее, считает собеседница, новые требования к водителям могут негативно сказаться в целом на рынке пассажирских перевозок в республике. Не исключено, что вскоре снова будет дефицит шоферов.
Маршрутчиков переманивают в другие сферы
За комментарием мы также обратились в Ассоциацию профессиональных перевозчиков пассажиров Беларуси (АППП). Председатель объединения Екатерина Станкевич проинформировала: в настоящий момент на автобусные перевозки в целом по стране не хватает порядка 60% водителей.
Кадровая проблема, подчеркивает она, сопряжена с двумя основными факторами. Первый: маршрутчиков и водителей автобусов переманивает рынок такси, поскольку устроиться туда может чуть ли не любой желающий. К тому же, в этой сфере есть возможность зарабатывать «нефиксированные» деньги.
«Да, такси тоже нелегкий труд, и многие умудряются совмещать эту работу с основной деятельностью. Из личного опыта: меня как-то вез машинист крана, который сначала восемь часов отработал на кране, после чего пошел таксовать».
Второй немаловажный аспект: многие водители уезжают на заработки за границу. Зарплата там куда выше и есть возможность сколотить капиталец, чтобы обзавестись собственной квартирой или домом. Но как удержать водителей-белорусов на родине?
Ввести льготы для водителей
По словам Екатерины Станкевич, в Беларуси неплохой заработок у водителей автобусов, но этих денег не хватает, чтобы построить жилье. Вариант с кредитом подходит не всем: проценты достаточно высокие. Неплохим решением видится льготное кредитование. Но чтобы его получить, нужно быть многодетным отцом или матерью.
«Давайте рассматривать ситуацию дальше: родили троих детей ради того, чтобы построить жилье — кто этих детей потом будет воспитывать, если папа постоянно находится на заработках за рубежом?».
Она отметила, что ассоциация уже выступала с предложением ввести жилищные льготы для водителей, чтобы создать такие условия труда, которые не уступали бы зарубежным.
«Надеемся, что наша инициатива еще будет поддержана», — сказала Станкевич.
Кадровая проблема
Подводя резюме, глава АППП выразила мнение, что в целом ситуация с обеспеченностью водителями на рынке пассажирских перевозок в ближайшее время может усугубиться. Это касается как новых требований для водителей (необходимость иметь двухлетний стаж при устройстве на работу), так и отсутствия определенных льгот.
«В любом случае, люди уходят из сферы, и их надо кем-то заменять. Через 6−7 месяцев мы получим проблемы. Уже к середине лета я ожидаю, что кадровый вопрос в этой сфере, если ничего не будет принято, станет еще острее», — акцентирует руководитель объединения перевозчиков пассажиров.
Такси тоже касается
В Ассоциации перевозчик и диспетчеров Беларуси (АПИД), тем временем, высказывают совершенно полярное мнение: новшества, связанные с требованием иметь водителям два года стажа, направлены на улучшение качества и безопасности перевозок.
«Введение данного требование положительно скажется на таких перевозках», — сообщили там и добавили, что в ассоциацию уже обратилось большое количество перевозчиков, но именно в сфере такси.
Дело в том, что, согласно обновленным Правилам автомобильных перевозок пассажиров, которые заработали с 21 января, водители такси обязаны иметь сертификат о соответствующем обучении.
«По нашей информации, уже есть перевозчики, которые прекращают свою деятельность в связи с обновлением Правил автомобильных перевозок пассажиров. Однако те фирмы, которые хотят работать, продолжат свою деятельность с соблюдением положений, указанных в новой редакции правил».
Что говорит Минтранс?
На республиканском совещании, посвященном организации и выполнению автомобильных перевозок пассажиров, который состоялся 19 января, замминистра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина сказал, что проект нормативно-правового акта, предполагающий наличие двухлетнего стажа для водителей, прошел общественное обсуждение в январе-феврале 2023 года. От перевозчиков и госорганов поступали различные предложения, которые затем были актуализированы.
«Этот вопрос обсуждался совместно с МВД и в части стажа, и послабления (для водителей автобусов — Sputnik). Вопросы поступают от перевозчиков, и мы ответим на них», — сказал тогда замминистра.