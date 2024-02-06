Маршруточному бизнесу в Беларуси грозит дефицит водителей

«Понятно, что на работу мы теперь не можем принять людей, у которых нет стажа два года. А что касается уже работающих водителей, которые были трудоустроены до вступления в силу изменений, — как с ними быть? Никаких официальных комментариев и разъяснений по этому вопросу не последовало. Поэтому пока работаем».