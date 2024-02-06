В Волгоградской области обнаружили 5 тонн опасной рыбы, которая едва не поступила на рынки региона. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Россельхознадзора, благодаря мониторингу системы «Меркурий» удалось вовремя установить, что предприниматель из Котельниковского района не провел экспертизу продукции и при этом оформил ветеринарные документы.