«Северную верфь» возглавил бывший топ-менеджер «Роснано» Михаил Ненюков

В ПАО «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) сменился генеральный директор. Эту должность покинул избранный главой оборонного предприятия в июле 2020 года Игорь Орлов. Новым гендиректором верфи стал бывший топ-менеджер «Роснано» Михаил Ненюков. Об этом сообщает «Коммерсант».
Игорь Орлов c 2012 по 2020 года был губернатором Архангельской области, затем возглавил ПАО «Северная верфь», а 9 февраля снят с должности советом директоров компании. Михаил Ненюков избран новым генеральным директором «Северной верфи» сроком на пять лет.
С 2009 по 2013 годы он являлся генеральным директором ОАО «Тверской Вагоностроительный завод», затем в 2014 перешёл на должность управляющего директора в завод порошковой металлургии «Полема», где проработал год. В 2015—2016 годы являлся заместителем гендиректора по качеству и развитию производственной системы АО «Концерн “Калашников”, а в 2016 году стал первым заместителем гендиректора по операционной деятельности и производственной системе концерна.
В июле 2021 года Михаила Ненюкова назначили старшим управляющим директором группы «Роснано» по научным и конструкторским разработкам, а также производству и цифровой трансформации портфельных компаний, а также заместителем председателя правления и операционным директороом в ООО «УК “Роснано”. В сентябре 2022 года он был назначен генеральным директором ОАО “КУМЗ” (“Каменск-Уральский металлургический завод”).
Ранее руководитель сменился на «Адмиралтейский верфях». Временно исполняющим обязанности генерального директора был назначен Андрей Быстров, ранее занимавший должность заместителя гендиректора по производству. На этом посту он заменил Андрея Веселова, вступившего в должность весной 2023 года, в свою очередь сменившего скоропостижно скончавшегося Александра Бузакова.