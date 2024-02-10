«Северную верфь» возглавил бывший топ-менеджер «Роснано» Михаил Ненюков

С 2009 по 2013 годы он являлся генеральным директором ОАО «Тверской Вагоностроительный завод», затем в 2014 перешёл на должность управляющего директора в завод порошковой металлургии «Полема», где проработал год. В 2015—2016 годы являлся заместителем гендиректора по качеству и развитию производственной системы АО «Концерн “Калашников”, а в 2016 году стал первым заместителем гендиректора по операционной деятельности и производственной системе концерна.