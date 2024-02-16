2 триллиона и поезда по 5 миллиардов. Что рассказали президенту о ВСМ Москва — Петербург

Правительство считает так: сейчас между Петербургом и Москвой пассажиропоток составляет 32,3 млн пассажиров в год (данные за 2019 год): 14,1 млн — это железная дорога, 12,6 млн — едут на машинах, 5 млн — летят на самолетах, 0,7 млн — идут на автобусах. Если ничего не менять, то после 2030 года ездить будут 35,8 млн человек; основной рост — за счет авиарейсов, РЖД больше не повезет.



Если же ВСМ построить и запустить 41 рейс с минимальным интервалом до 10 минут, то, во-первых, растет общее число пассажиров — до 43,4 млн в 2030 году. Во-вторых, кратно увеличивается доля РЖД, на них придется 28,2 млн человек, что, конечно, оттянет поток с других видов транспорта. Проще говоря, 38,9% пассажиров ВСМ перейдут с других поездов (включая «Сапсан»), 14,1% — с автомобильного транспорта, 14% — с авиарейсов. Важно: треть всех клиентов ВСМ при ее отсутствии вообще бы никуда не поехали, считает Минтранс индуцированный спрос.