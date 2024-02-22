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Хабаровчане лишились возможности пользоваться QIWI-кошельками

Центробанк отозвал лицензию у КИВИ Банка за непротиводействие пособникам террора и мошенникам.
Источник: Скриншот

Хабаровчане, пользующиеся системой денежных переводов QIWI, столкнулись с невозможностью войти в свои личные кабинеты. При попытке ввести логин и пароль появляется надпись, что сервис не работает из-за отзыва Центробанком лицензии у КИВИ Банка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Банк России приказом от 21.02.2024 № ОД-266 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк. Он нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций. систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Информация о проводившихся КИВИ Банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы, — говорится в официальном заявлении Центробанка.

Наше издание не раз писало, что системой QIWI-кошельков неоднократно пользовались пособники международного террора. Например, в 2022 году ФСБ возбудила в Хабаровском крае уголовное дело в отношении выходца из Средней Азии, который через этот сервис отправлял деньги на покупку оружия и обмундирования участникам запрещённой в России экстремистской организации. Она воюет против законного правительства в Сирии.

Двумя годами ранее в Советской Гавани обманутая мошенниками гражданка несколько месяцев переводила крупные суммы со своего счёта на QIWI-кошелёк преступницы. Банк во всех этих случаях никак не препятствовал противоправной деятельности.

СПРАВКА:

Что делать, если у вас на счетах КИВИ Банка остались средства? Это разъяснил Центробанк:

КИВИ Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учётом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Выплата вкладов производится ГК «АСВ» (Агентство страхования вкладов). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии ГК «АСВ» (8 800 200−08−05), а также на сайте ГК «АСВ» в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи».