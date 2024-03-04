Премьер Украины заявил, что не планирует продлевать транзит газа из России

В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию «Сохрановка», сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС «Суджа». «Газпром» заявил, что перенос всех объемов на «Суджу» технологически невозможен. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что компания подает газ через Украину на ГИС «Суджа» — 41,5 миллиона кубометров на 18 февраля. При этом транзитный договор «Газпрома» и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.