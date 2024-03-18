Беларусь в 3 раза нарастила поставки яиц в Россию

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Поставки куриных яиц из Беларуси в Россию с начала текущего года составили более 171 миллиона штук, это в 3,1 раза больше в сравнении с показателем аналогичного периода 2023-го, сообщила в понедельник Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор).
«Из Беларуси с начала 2024 года импортировано 171,1 миллиона штук яиц, что в 3,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что в 2023 году из республики в РФ за указанный период было поставлено 53,5 миллиона яиц.
По данным ведомства, до 18 марта в Россию из Азербайджана ввезено 25,3 миллиона яиц, из Турции — 12,3 миллиона.
Куриные яйца в России в прошлом году подорожали более чем на 60%. В 2024-м цены на них начали падать. Так, по информации Росстата, с 1 по 22 января цена на них уменьшилась в среднем на 0,84%.
В ходе саммита ЕАЭС 25 декабря прошлого года российский лидер Владимир Путин в шутку попросил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко не жадничать и увеличить поставки яиц в Россию. Также Путин заявил, что стоимость яиц выросла после увеличения спроса на данную продукцию, за которым не успевал импорт. После чего обратил внимание, что реально располагаемые доходы россиян стали больше, что привело к активному росту потребления мяса птицы и яиц.
В январе 2024 года Минсельхозпрод Беларуси отчитался о том, что увеличил вдвое поставки яиц на российский рынок.