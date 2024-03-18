Беларусь в 3 раза нарастила поставки яиц в Россию

В ходе саммита ЕАЭС 25 декабря прошлого года российский лидер Владимир Путин в шутку попросил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко не жадничать и увеличить поставки яиц в Россию. Также Путин заявил, что стоимость яиц выросла после увеличения спроса на данную продукцию, за которым не успевал импорт. После чего обратил внимание, что реально располагаемые доходы россиян стали больше, что привело к активному росту потребления мяса птицы и яиц.