Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе все прояснили
Как зарядить телефон без зарядки (вы удивитесь)
«Я умоляла выходить дочку»: история мамы недоношенного ребенка
Анастасия Волочкова оконфузилась на сцене (видео)
Что за инициатива с изъятием единственного жилья должника?
«Платить не нужно, просто уйдите»Почему японцы ненавидят туристов, но продолжают их терпеть
40-летнюю Любовь Толкалину поздравляют с беременностью
Женщину раскритиковали за кормление грудью 9-летней дочки
Британец публично рассказал об интимной операции
Ученые нашли способ снизить давление без лекарств
“Можно я буду голой?”: Эмма Стоун настояла на откровенной сцене
Мария Горбань снялась совершенно без одежды - фото
Названа полезная на первый взгляд каша, которую опасно есть
Актер Меньшиков на показе в Москве с женой (фото)
Пешеходы «притворились» автобусом, чтобы пересечь мост (видео)
Самые надежные машины по версии россиян
Что за инициатива с изъятием единственного жилья должника?
Почему россияне до сих пор живут в коммуналках
Фоторепортажи
19Оставили точку на карте: фотопроект о заброшенных деревнях
15Парад Дня мертвых в Мексике
15:24 (мск), источник: Mail Новости

Трогательная история американского бездомного оказалась аферой

Он не становился жертвой мошенников, а был их соучастником.

Наверх

Скандал с парой мошенников, которые собирали деньги на помощь бездомному Джонни Боббиту, получил неожиданное продолжение. Как оказалось, Боббит прекрасно знал об афере и сам добровольно в ней участвовал.

История началась в ноябре 2017 года. Американка Кейт МакКлюр написала в соцсетях пост о добром самаритянине. По словам девушки, она застряла на трассе между Нью-Джерси и Филадельфией — в авто закончился бензин. Бездомный по имени Джонни Боббит вызвался помочь — он сходил на ближайшую заправку и потратил последние 20 долларов, чтобы добыть топливо для незнакомки.

МакКлюр и ее парень Марк Д’Амико организовали в соцсетях сбор средств, чтобы отблагодарить Боббита. Они собрали более 400 тысяч долларов пожертвований и должны были, по их словам, купить мужчине новый дом.

История растрогала американцев еще больше, когда оказалось, что Боббит — бывший военный, который пьет на почве посттравматического стрессового расстройства.

В августе 2018 года американским журналистам удалось установить, что Кейт и ее парень оказались аферистами. Большую часть собранных денег они потратили на себя: приобрели BMW, провели отпуск в Лас-Вегасе и посещали элитные вечеринки. Боббит при этом оставался на улице без средств к существованию. В отношении мошенников было начато расследование.

В итоге в ноябре всплыли новые подробности скандального дела, сообщила The Washington Post. Как оказалось, Боббит сознательно участвовал в предприятии. Никакого инцидента на трассе не было — трое мошенников познакомились в казино и заранее спланировали всю аферу.

По данным прокуратуры, Боббит — действительно бывший военный и бездомный. Но на этом правда заканчивается. По данным полиции, за участие в афере Боббит получил около 75 тысяч долларов, остальные деньги достались МакКлюр и Д’Амико.

Платформа GoFundMe, которую мошенники использовали для сбора благотворительных взносов, уже заявила, что намерена вернуть все деньги жертвователям.

Читайте также:

Биржевые цены резко выросли из-за отсутствия топлива «Роснефти»
Она затмила Медведеву и Загитову. Но все обсуждают ее стриптиз
Правительство купит бронетехнику у Дерипаски на 2 млрд рублей
Сборная России по футболу крупно проиграла команде Германии
Радующаяся первому снегу панда умилила соцсети (фото, видео)
Где находится самая кривая улица в мире (фото)
Спорт
Матч, после которого хочется еще раз восхититься нашей сборной Мы должны окончательно понять, каких невероятных усилий стоил нашей команде успех на ЧМ-2018
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Toyota представила новый седан Corolla (фото) Двенадцатое поколение «четырехдверки» переехало на модульную платформу TNGA, на которой построены последние версии моделей Prius и Camry, а также C-HR
Кино
Бузова показала свою квартиру в шоу Малахова Певица пригласила телеведущего и съемочную группу к себе домой и похвасталась подарком от Киркорова
Недвижимость
Как взять ипотеку, не платить и сохранить квартиру
Москва может лишиться знаменитого кинотеатра
Кто сможет с января не платить часть взносов на капремонт дома?
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Дети
40-летнюю Любовь Толкалину поздравляют с беременностью Актриса заинтриговала поклонников новым снимком
Леди
Какие туфли носят жены президентов (фото и бренды) Высокие каблуки Мелании Трамп, Брижит Макрон и других жен президентов – всегда ли такая обувь уместна.
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь