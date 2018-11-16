Трогательная история американского бездомного оказалась аферой

Скандал с парой мошенников, которые собирали деньги на помощь бездомному Джонни Боббиту, получил неожиданное продолжение. Как оказалось, Боббит прекрасно знал об афере и сам добровольно в ней участвовал.

История началась в ноябре 2017 года. Американка Кейт МакКлюр написала в соцсетях пост о добром самаритянине. По словам девушки, она застряла на трассе между Нью-Джерси и Филадельфией — в авто закончился бензин. Бездомный по имени Джонни Боббит вызвался помочь — он сходил на ближайшую заправку и потратил последние 20 долларов, чтобы добыть топливо для незнакомки.

МакКлюр и ее парень Марк Д’Амико организовали в соцсетях сбор средств, чтобы отблагодарить Боббита. Они собрали более 400 тысяч долларов пожертвований и должны были, по их словам, купить мужчине новый дом.

История растрогала американцев еще больше, когда оказалось, что Боббит — бывший военный, который пьет на почве посттравматического стрессового расстройства.

В августе 2018 года американским журналистам удалось установить, что Кейт и ее парень оказались аферистами. Большую часть собранных денег они потратили на себя: приобрели BMW, провели отпуск в Лас-Вегасе и посещали элитные вечеринки. Боббит при этом оставался на улице без средств к существованию. В отношении мошенников было начато расследование.

В итоге в ноябре всплыли новые подробности скандального дела, сообщила The Washington Post. Как оказалось, Боббит сознательно участвовал в предприятии. Никакого инцидента на трассе не было — трое мошенников познакомились в казино и заранее спланировали всю аферу.

По данным прокуратуры, Боббит — действительно бывший военный и бездомный. Но на этом правда заканчивается. По данным полиции, за участие в афере Боббит получил около 75 тысяч долларов, остальные деньги достались МакКлюр и Д’Амико.

Платформа GoFundMe, которую мошенники использовали для сбора благотворительных взносов, уже заявила, что намерена вернуть все деньги жертвователям.