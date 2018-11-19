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16:28 (мск), источник: Mail Новости

В Катаре на входе в больницу установили 14 статуй детей в утробе (фото)

Бронзовые скульптуры показывают развитие ребенка от зачатия до рождения.

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14 бронзовых скульптур Дэмьена Херста, иллюстрирующих развитие ребенка в утробе, установили на входе в больницу Sidra Medicine в столице Катара.

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Передовой медицинский центр для женщин и детей открылся в Дохе на этой неделе. Цикл 15-метровых скульптур «Чудесное путешествие» показывает развитие ребенка от зачатия до рождения. Впервые он был представлен еще в 2013 году, но затем скрыт от публики до момента открытия больницы.

Строительство современной больницы обошлось Катару приблизительно в 8 миллиардов долларов, сообщают информагентства.

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Дэмьен Херст — знаменитый английский художник и коллекционер. По оценкам Sunday Times, он является самым богатым художником из ныне живущих. В начале 1990-х приобрел имидж скандалиста благодаря провокативным работам, таким как серия заспиртованных животных.

Херст сделал самое дорогое в мире произведение искусства — платиновый череп с инкрустацией бриллиантами. Тема матери и ребенка, а также развития человека —­ одна из ключевых в его творчестве.

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