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11:50 (мск), источник: Mail.ru Новости

На Сицилии пробудился вулкан Этна (видео)

Приостановлена работа аэропорта и железной дороги. Извержение видно даже из космоса.

Действующий вулкан Этна на Сицилии снова напомнил о себе.

На кадрах, снятых 24 декабря, видно, как из стратовулкана вырывается дым. По данным вулканологов, на юго-восточном склоне вулкана образовалась трещина, из которой поднялось облако вулканического пепла.

Это первое боковое извержение самого активного вулкана Европы за 10 лет. При таком извержении выброс лавы происходит не из центрального кратера, а из трещины на внешнем склоне.

Сейсмологи зафиксировали не менее 130 подземных толчков различной силы. Самый мощный из них достиг 4 баллов. Эпицентр землетрясения находился на глубине 2 км в 7 километрах от поселка Рагална.

Вулканический пепел начал покрывать окрестные деревни. Работа международного аэропорта Катания Фонтанаросса и движение поездов временно приостановлены.

Этна — самый большой активный вулкан Италии и наиболее высокий действующий вулкан в Европе. Он напоминает о себе практически ежегодно, выбрасывая фонтан лавы и пепла.

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