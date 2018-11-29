Необычные сейсмические волны в океане озадачили ученых
Они планируют отправить экспедицию, чтобы найти причину колебаний.
Они планируют отправить экспедицию, чтобы найти причину колебаний.
Исследователи пытаются понять причину необычных сейсмических волн, зафиксированных возле острова Майотт в западной части Индийского океана еще 11 ноября.
Необъяснимые колебания были зарегистрированы станциями мониторинга от Мадагаскара до Канады и Новой Зеландии. Они длились около 20 минут, но люди их не ощущали.
Подобные волны появляются после крупных землетрясений и расходятся на большие расстояния, говорят ученые, однако никакого землетрясения в этом регионе зафиксировано не было. Исследователи также озвучили версии о метеоритном ударе и подводном извержении вулкана.
«Я не думаю, что видел
«Но это не значит, что причина волн окажется
После нескольких недель исследований ученые выдвинули предположение, что монохроматические волны связаны с сейсмической активностью в регионе, которая впервые была замечена в мае 2017 года.
Сложная геология региона еще больше усугубляет проблему определения источника колебаний.
Ученые планируют исследовать океан возле острова, чтобы узнать любую дополнительную информацию, которая могла бы помочь объяснить загадочное явление.
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