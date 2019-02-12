Погодные аномалии: на Гавайях и в Калифорнии выпал снег (видео)
Такого здесь еще не видели.
Такого здесь еще не видели.
В США продолжаются погодные аномалии: после рекордно низких температур на
На острове Мауи на Гавайях наступила настоящая зима. Очевидцы делятся видео в соцсетях, на которых видно засыпанный снегом природный парк и рекреационную зону. Такой снегопад прошел здесь впервые в истории метеонаблюдений.
Пострадал от снегопада и штат Невада, где находится пустыня Мохаве и одно из самых жарких мест на земле — долина Смерти.
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