Погодные аномалии: на Гавайях и в Калифорнии выпал снег (видео)

В США продолжаются погодные аномалии: после рекордно низких температур на северо-востоке страны непогода добралась и до юга.

На острове Мауи на Гавайях наступила настоящая зима. Очевидцы делятся видео в соцсетях, на которых видно засыпанный снегом природный парк и рекреационную зону. Такой снегопад прошел здесь впервые в истории метеонаблюдений.

Пострадал от снегопада и штат Невада, где находится пустыня Мохаве и одно из самых жарких мест на земле — долина Смерти.

В Лас-Вегасе увидели настоящую снежную бурю. Для региона характерен субтропический пустынный климат. Средняя температура в феврале в городе держится на отметке 11,6 градусов.