Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
11 самоедов, которые отлично маскируются в снегу
Как гаишники делят «общак»: в сеть попало секретное видео
Четыре новые опасные инфекции, передаваемые половым путем
Меньшов, Остроумова, Бероев и другие простились с Юрским
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
«Много ли надо человеку?» Как обедал Иван Андреевич Крылов
Беременная Меган Маркл в белоснежном наряде посетила музей в Лондоне
35-летняя Лопырева показала, как выглядит после родов
Меньшов, Остроумова, Бероев и другие простились с Юрским
Бондарчук, Андреева и другие звезды в новых сериалах
Российскому биатлону не дают подписать спонсора на 100 миллионов
Экс-российская биатлонистка приступила к поискам новой сборной
Тильда Суинтон вышла на красную дорожку вместе с дочкой
Дженнифер Лопез вышла в свет в мини-платье с разрезами
Власти хотят поднять еще один штраф для водителей (3 тыс. руб.)
Фура 2 км тащила по трассе въехавшую в нее «Ладу»
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
Квартиры в России становятся доступнее, но меньше
Фоторепортажи
19Морские дьяволы и рыбы-клоуны: победители конкурса Ocean Art 2018
8Закрытая граница
12 февраля, источник: Mail.ru Новости

Погодные аномалии: на Гавайях и в Калифорнии выпал снег (видео)

Такого здесь еще не видели.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 40% 755 мм рт. ст. 7 м/с

В США продолжаются погодные аномалии: после рекордно низких температур на северо-востоке страны непогода добралась и до юга.

На острове Мауи на Гавайях наступила настоящая зима. Очевидцы делятся видео в соцсетях, на которых видно засыпанный снегом природный парк и рекреационную зону. Такой снегопад прошел здесь впервые в истории метеонаблюдений.

Пострадал от снегопада и штат Невада, где находится пустыня Мохаве и одно из самых жарких мест на земле — долина Смерти.

В Лас-Вегасе увидели настоящую снежную бурю. Для региона характерен субтропический пустынный климат. Средняя температура в феврале в городе держится на отметке 11,6 градусов.

Читайте также:

Сенаторы США подготовили жесткие санкции против России
Россиянке пришлось купить 12 билетов на самолет для двоих детей
Переделавший «шестерку» умелец не ожидал внимания Маска
МИД Молдавии попросил правительство отозвать посла в России
СМИ: Минские соглашения заменят вашингтонскими
Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов (фото)
Мошенник хотел выманить деньги у старика, который возглавлял ФБР
Спорт
«Старики работают»: как сложилась судьба Татьяны Тарасовой 13 февраля свой день рождения празднует прославленный российский тренер Татьяна Тарасова - ей исполняется 72 года
Hi-Tech
В России «сломали» iOS 12: каждый iPhone под угрозой Баг приводит к принудительной перезагрузке.
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Павел Прилучный с женой высмеяли шоу «Давай поженимся!» Актеры обсудили участников и ведущих популярной передачи «Первого канала»
Недвижимость
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Откуда в квартире берутся тараканы?
Сколько стоит соседство с Боярским, Миллером и Путиным
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Дети
Беременная Меган Маркл в белоснежном наряде посетила музей в Лондоне Герцогиня вместе с мужем вышла в свет (фото)
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь