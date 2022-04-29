На южном полюсе Марса нашли возможные следы движения льдов В формировании текущей южной полярной шапки Марса были задействованы те же физические процессы, которые управляют движением льдов в Антарктике и на склонах земных гор
Фоторепортажи
9Пожар на нефтебазе в Белгороде
29Скончался Владимир Жириновский
09:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд подтвердил условно-досрочное освобождение Алексея Улюкаева

Московский районный суд Твери 27 апреля удовлетворил ходатайство бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии строгого режима, где он отбывает наказание по уголовному делу о получении особо крупной взятки. Об этом «Ъ» сообщила пресс-секретарь суда Мария Андриянова.

Источник: AP 2022

Представители прокуратуры и УФСИН не возражали против УДО осужденного. После вступления решения суда в законную силу (срок обжалования — десять дней с момента оглашения) экс-министр сможет выйти на свободу. Вероятно, это произойдет после майских праздников.

Алексей Улюкаев стал первым действующим федеральным министром, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Расследование инициировал бывший глава службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов, который написал в ФСБ заявление о передаче Улюкаеву в ноябре 2016 года взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина в размере $2 млн. Министр был задержан 14 ноября 2016 года.

Замоскворецкий районный суд Москвы 15 декабря 2017 года приговорил Алексея Улюкаева к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 130 млн руб. Экс-министр отбывал наказание в исправительной колонии № 1 УФСИН России по Тверской области.

Во время загрузки произошла ошибка.

Александр Тихонов

 США придумали новые способы давления на Россию
Какие подержанные машины подорожали больше всего
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь