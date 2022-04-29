Суд подтвердил условно-досрочное освобождение Алексея Улюкаева

Представители прокуратуры и УФСИН не возражали против УДО осужденного. После вступления решения суда в законную силу (срок обжалования — десять дней с момента оглашения) экс-министр сможет выйти на свободу. Вероятно, это произойдет после майских праздников.
Алексей Улюкаев стал первым действующим федеральным министром, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Расследование инициировал бывший глава службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов, который написал в ФСБ заявление о передаче Улюкаеву в ноябре 2016 года взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина в размере $2 млн. Министр был задержан 14 ноября 2016 года.
Замоскворецкий районный суд Москвы 15 декабря 2017 года приговорил Алексея Улюкаева к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 130 млн руб. Экс-министр отбывал наказание в исправительной колонии № 1 УФСИН России по Тверской области.