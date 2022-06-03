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12:02 (мск), источник: РБК

МЧС сообщило о локализации пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза»

Пожарные локализовали возгорание бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» в Москве, передает пресс-служба МЧС в Telegram.

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На место пожара были направлены вертолеты Ка-32. «На месте пожара задействована авиация. Работают три вертолета, два из них МЧС России», — говорится в сообщении.

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на улице Горбунова начался утром 3 июня. Загорелись четыре этажа из десяти, при этом, по данным источников ТАСС и «Интерфакса», на верхних этажах здания могут быть заблокированы люди, вплоть до 15 человек. Площадь пожара увеличилась до 1,1 тыс. кв. м.

Согласно данным МЧС на 11:00, пострадали два человека, 120 — эвакуированы, 11 — спасены с помощью спецустройств, поиск заблокированных огнем людей продолжается. На тушении пожара задействованы свыше 340 человек и около 100 единиц техники.

На месте пожара находится глава МЧС Александр Куренков, а также его заместитель Илья Денисов.

Есть несколько версий причин возгорания. Так, представитель экстренных служб заявил «РИА Новости», что это мог быть поджог, в штабе пожаротушения сказали ТАСС, что основной версией считают короткое замыкание.

Пожару присвоен максимальный, пятый ранг, сообщал ТАСС. Движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено.

Столичная прокуратура начала проверку исполнения требований пожарной безопасности.

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