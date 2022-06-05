Управление туризма Шри-Ланки заявило, что всех россиян с застрявшего самолета вывезли в РФ

«Сегодня, по информации аэропорта, в Россию вылетел самолет “Аэрофлота” с 275 пассажирами на борту. В их числе были остававшиеся пассажиры рейса российской авиакомпании, которые не смогли вылететь в четверг», — сказал собеседник агентства по телефону.
Он напомнил, что в субботу самолет российской авиакомпании также вывез часть пассажиров авиалайнера, которые не смогли вылететь 2 июня. Таким образом все пассажиры с задержанного ланкийскими властями российского авиалайнера отправились домой, указал он.
В минувший четверг авиационные власти Шри-Ланки задержали вылет самолета Airbus A330 компании «Аэрофлот» в международном аэропорту Бандаранаике. Высокий коммерческий суд Коломбо удовлетворил жалобу лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited из Ирландии к российскому «Аэрофлоту» и запретил самолету авиакомпании покидать страну. Судебное слушание о снятии ареста с воздушного судна назначено на 8 июня 2022 года. По данным ланкийских СМИ, около 200 российских пассажиров были размещены в гостиницах Коломбо.