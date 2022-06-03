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10:57 (мск), источник: РБК

Суд Шри-Ланки запретил самолету «Аэрофлота» покидать страну

Airbus A330 компании «Аэрофлот» был задержан в международном аэропорту Бандаранаике накануне по требованию ирландской лизинговой компании. Суд Коломбо запретил самолету покидать страну до 16 июня.

Источник: Reuters

Высокий коммерческий суд Коломбо удовлетворил жалобу лизинговой компании из Ирландии к российскому «Аэрофлоту» и запретил самолету авиакомпании Airbus A330 покидать страну до 16 июня. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает местное издание News First.

Самолет «Аэрофлота» был задержан властями Шри-Ланки в аэропорту Коломбо накануне, 2 июня.

Как пишет News First, ирландская Celestial Aviation Trading Limited подала жалобу с требованием запретить самолету «Аэрофлота» покинуть Шри-Ланку. По данным издания, лизингодатель настаивает на том, что заключил мировое соглашение с «Аэрофлотом», поэтому потребовал запрета.

Самолет «Аэрофлота» должен был вылететь в Москву утром 2 июня по местному времени. «Аэрофлот» разместил пассажиров, которые должны были лететь на этом рейсе, в местном отеле.

РБК направил запрос представителю «Аэрофлота».

В конце февраля Евросоюз ввел санкции против российского транспортного сектора, которые включают запрет на продажу воздушных судов, запчастей и оборудования к ним. ЕС запретил экспортировать в Россию товары и технологии, использующиеся в авиационном и космическом секторах, а также ввел запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями. Кроме того, сданные в лизинг самолеты потребовали вернуть лизингодателю до конца марта.

Из-за ограничительных мер российские авиакомпании столкнулись с арестом самолетов за рубежом. 22 марта российский Минтранс сообщил о «потере» 78 самолетов из 1367 самолетов. В общей сложности западные лизингодатели потребовали у российских авиакомпаний вернуть более 500 самолетов.

В связи с этим Росавиация рекомендовала авиакомпаниям, у которых есть самолеты в лизинге, приостановить полеты за рубеж, а также авиаперевозки из-за рубежа в Россию. В то же время президент Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у компаний России.

Кроме того, Евросоюз, Великобритания, Канада, США и еще ряд стран закрыли небо для российских самолетов. Россия в ответ закрыла свое воздушное пространство для более чем 30 государств.

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