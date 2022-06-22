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12:46 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило о сбитых МиГ-29 и Су-25 на Украине

Российские военные с помощью систем противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, сообщило министерство обороны в Telegram.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«За сутки сбиты: самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Бармашево Николаевской области и МиГ-29 в районе Апостолово Днепропетровской области», — сказано в заявлении ведомства.

По его данным, российские силы сбили 16 украинских беспилотников вблизи сел Большие Проходы, Малая Камышеваха, Новодмитровское, Веселое, Беляевка, Бражковка, Червоное, Долгенькое, Сулиговка, Ясиноватое и острова Змеиный.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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