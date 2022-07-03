Умер арестованный по подозрению в госизмене ученый Колкер

«Сегодня ночью папы не стало. Как сообщается в телеграмме, он поступил в больницу 2.07.22, где в 2.40 он скончался. В реанимации больницы подтвердили эту информацию. Это большая трагедия для нашей семьи. Так не должно было произойти!», — написала она.
В свою очередь, сын ученого Максим Колкер на своей странице «ВКонтакте» опубликовал телеграмму семье о смерти отца. В ней сообщается, что содержащийся в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России (Москва) Дмитрий Колкер был доставлен в ГКБ 29, где скончался.
Советский районный суд Новосибирска 1 июля сообщил о заключении Дмитрия Колкера под стражу до 29 августа. В отношении ученого было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за государственную измену, то есть совершенные гражданином России шпионаж, выдачу иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет.
В ответ на запрос РИА Новости в Новосибирском госуниверситете сообщили, что доктор физико-математических наук, известный ученый и специалист в области лазерной физики и квантовой электроники, автор более 100 работ в рецензируемых журналах Дмитрий Колкер работал в университете по совместительству и заведовал лабораторией квантовых оптических технологий Физического факультета, которая занимается «разработкой новых источников излучения для медицинских, экологических и специальных задач».
По уточненной информации вуза, исследований в рамках закрытой тематики ученый в НГУ не проводил.
Ранее родственники ученого в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что Колкер был задержан сотрудниками правоохранительных органов в частной клинике, где он находился в связи с ухудшившимся состоянием в связи с заболеванием раком в четвертой стадии и где «его питали через вену».
По данным сына ученого Максима Колкера, причиной уголовного преследования его отца стали прочитанные им лекции на международной конференции в Китае, которые, как он утверждает, были заверены сотрудником ФСБ на отсутствие в них государственной тайны.