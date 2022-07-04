В Херсоне нашли документы о сотрудничестве миссии ОБСЕ со спецслужбами

В Херсоне на улице Буденного росгвардейцы досмотрели фешенебельный особняк бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко. Дорогостоящее убранство дома говорит о существовании крупных источников финансирования.
«Спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме <…> документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами», — говорится в сообщении.
«Спецназовцы Росгвардии изъяли рукописную схему мест дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в Республике Крым, на территориях Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областей. Это в очередной раз подтверждает ведение сотрудниками миссии разведывательных мероприятий в интересах украинских спецслужб, а также спецслужб стран НАТО», — отмечается в сообщении.
Документы передали в компетентные органы.
Сотрудничество международной организации с руководством Украины выходило за официальные рамки и декларируемые задачи, заключили в Росгвардии.
ОБСЕ закрыла офис координатора своих проектов на Украине, подчеркнув, что 1 июля завершился 23-летний период работы организации в стране.