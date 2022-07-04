В США создали робота, способного найти нужную вещь в горе мусора Повсеместное использование изобретения поможет сотрудникам маркетплейсов
Фоторепортажи
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
26Прощание с Юрием Шатуновым
10:41 (мск), источник: © РИА Новости

В Херсоне нашли документы о сотрудничестве миссии ОБСЕ со спецслужбами

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Бойцы спецназа Росгвардии нашли доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб, сообщила пресс-служба силового ведомства.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

В Херсоне на улице Буденного росгвардейцы досмотрели фешенебельный особняк бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко. Дорогостоящее убранство дома говорит о существовании крупных источников финансирования.

«Спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме <…> документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами», — говорится в сообщении.

Из документов миссии на Украине следует, что представители организации пользовались личным покровительством Савченко. Частые визиты наблюдателей ОБСЕ в этот дом подтверждают свидетели из числа местных жителей.

«Спецназовцы Росгвардии изъяли рукописную схему мест дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в Республике Крым, на территориях Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областей. Это в очередной раз подтверждает ведение сотрудниками миссии разведывательных мероприятий в интересах украинских спецслужб, а также спецслужб стран НАТО», — отмечается в сообщении.

Документы передали в компетентные органы.

Сотрудничество международной организации с руководством Украины выходило за официальные рамки и декларируемые задачи, заключили в Росгвардии.

ОБСЕ закрыла офис координатора своих проектов на Украине, подчеркнув, что 1 июля завершился 23-летний период работы организации в стране.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 'Маски сброшены'. НАТО назвала цель номер один
Киссинджер назвал три способа окончания конфликта на Украине
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Росгвардия заявила о работе ОБСЕ на спецслужбы Украины
СМИ: Украина отказывается от турецких и американских дронов
Посол Сирии: Запад и Турция перенаправляют боевиков на Украину
В ДНР развернулись бои за Северск
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь