Руководители подразделений МВД обысканы и уволены из системы

Рано утром во вторник сразу несколько следственно-оперативных групп, получив задания, отправились с обысками по объектам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Москве и Крыму. Их внимание помимо прочего привлекли кабинеты и места жительства помощника главы МВД генерал-лейтенанта Сергея Умнова, ранее (с марта 2012 года по февраль 2019 года) руководившего главком министерства по Северной столице; начальника ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти генерал-майора Алексея Семенова; бывшего главного тыловика того же главка генерал-майора в отставке Ивана Абакумова, а также нескольких полицейских в звании полковника.
Сотрудники СКР и управления «М» ФСБ России проводили обыски с целью изъятия документов, а также предметов, запрещенных к обороту, в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Его возбудили два года назад — в июле 2020 года. Вначале производство по делу велось в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, откуда его передали вначале на проверку, а затем и для дальнейшего расследования в центральный аппарат комитета.
Якобы именно они настойчиво рекомендовали местным коммерсантам жертвовать средства в «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти», которые потом фактически бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия, принося определенные преференции и жертвователям.
По результатам обысков генералов Умнова и Семенова отправили на допрос к следователям ГСУ СКР, а Ивана Абакумова, проживавшего в последнее время в Крыму, еще предстоит довезти для следственных действий в столицу.
За использование фальшивого больничного листа ему грозило до года заключения или принудительных работ, однако господин Абакумов избежал печального для себя исхода благодаря затянувшемуся разбирательству в Смольнинском райсуде Санкт-Петербурга, который в итоге прекратил уголовное преследование полицейского по не реабилитирующим его основаниям — в связи с истечением срока давности.
Отметим, что предыдущее дело о предполагаемом злоупотреблении сразу двух бывших заместителей начальника следственного департамента МВД генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского (их руководитель Александр Романов, ставший свидетелем по делу, сам ушел в отставку) закончилось фактически ничем — итоги работы ГСУ СКР не устроили Генпрокуратуру, которая отказалась утвердить обвинение.
Между тем одновременно с первыми данными об обысках были обнародованы выдержки из указа президента Владимира Путина, согласно которым на пенсию, в том числе по выслуге лет, были отправлены с десяток генералов МВД, в том числе начальники УМВД по Приморскому краю и Мурманской области Олег Стефанков и Виталий Зайков; главков по Иркутской области Андрей Калищук и Самарской области Александр Винников.
Николай Сергеев; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург