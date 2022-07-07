ФТС заявила о регулярных обстрелах пунктов пропуска на границе с Украиной

ВС Украины «практически постоянно» и целенаправленно обстреливают пункты пропуска Федерально-таможенной службы (ФТС) России на российско-украинской границе. Об этом сообщил первый замруководителя ФТС Руслан Давыдов в разговоре с «РИА Новости».
«В некоторых случаях наши сотрудники фактически спасли тех людей, которые находились в своих автомобилях, они их эвакуировали буквально за минуту до минометного обстрела. Получилось избежать человеческих жертв», — рассказал он.
По его словам, в основном украинские военные привязывают к беспилотникам взрывчатку или гранаты, затем они пролетают над пунктом пропуска и сбрасывают снаряд. При этом удары чаще всего наносят тогда, когда рядом проходят мирные люди, в том числе украинские беженцы, подчеркнул Давыдов.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вечером 6 июля под артиллерийский обстрел со стороны Украины попало село Некислица в Севском районе. Жертв и пострадавших нет. За день до этого под обстрел попало другое село в Брянской области — Зерново в Суземском районе.
Губернатор Курской области Роман Старовойт 5 июля посетил населенные пункты приграничного Глушковского района региона, которые подверглись обстрелу со стороны Украины. По его словам, прилетело более 20 минометных снарядов. Он отметил, что по храму и электроподстанции «били целенаправленно».
3 июля Старовойт рассказал, что средства ПВО сбили на подлете к Курску два украинских беспилотника «Стриж». По его словам, никто не пострадал.
В тот же день в результате ударов со стороны ВСУ в Белгороде погибли четыре человека, в том числе трое граждан Украины и один россиянин. Еще четверо пострадали, двое из них — десятилетний ребенок и мужчина — в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у мальчика сотрясение мозга и контузию глазных яблок, при этом отметив, что угрозы потери зрения нет.
Власти приграничных областей сообщают об обстрелах с украинской стороны с начала российской военной операции на Украине. В Белгородской, Брянской и Курской областях объявлен желтый уровень террористической опасности.