Что известно об обстреле Новой Каховки

ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.
Первые сообщения об ударе по Новой Каховке появились в понедельник вечером. Источник ТАСС сообщал, что украинская сторона вновь обстреляла Каховскую гидроэлектростанцию, которая уже была атакована в прошлую пятницу, однако позднее власти уточнили, что объект не пострадал.
Для обстрела использовались реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства, заявила заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
Местные власти связали удар по Новой Каховке с недавними заявлениями министра обороны Украины Алексея Резникова о планах Киева перейти в наступление на освобожденных территориях.
Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев не исключил, что число погибших может исчисляться десятками — многие остаются под завалами или заблокированы в поврежденных домах.
Украинский обстрел привел к детонации складов с минеральными удобрениями, сообщал Леонтьев.
Полностью уничтожен склад с 35 тоннами гуманитарных грузов, в том числе продовольствием, сообщила журналистам начальник центра гуманитарной помощи Наталья Заря. Она подчеркнула, что это серьезный удар для города, поскольку «ни пенсии, ни заработные платы не получает никто».
Как заявил Леонтьев, также был уничтожен завод ГТМК, производивший оборудование для гидроэлектростанций.
В Новой Каховке прервано газо- и электроснабжение, но продолжает работать водопровод.
Леонтьев назвал обстрел «преступлением, которое будет в учебниках истории», поскольку центр мирного города был атакован высокоточным оружием.
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил ТАСС, что организация выступает против любых обстрелов гражданской инфраструктуры.