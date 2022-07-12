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11:24 (мск), источник: ТАСС

Что известно об обстреле Новой Каховки

Согласно данным властей, из-за нанесенного в понедельник вечером удара взорвались склады с минеральными удобрениями, пострадали сотни домов и десятки объектов инфраструктуры. Пожары в городе продолжаются до сих пор.

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ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.

Обстоятельства удара

Первые сообщения об ударе по Новой Каховке появились в понедельник вечером. Источник ТАСС сообщал, что украинская сторона вновь обстреляла Каховскую гидроэлектростанцию, которая уже была атакована в прошлую пятницу, однако позднее власти уточнили, что объект не пострадал.

Для обстрела использовались реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства, заявила заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

Местные власти связали удар по Новой Каховке с недавними заявлениями министра обороны Украины Алексея Резникова о планах Киева перейти в наступление на освобожденных территориях.

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Погибшие и пострадавшие

Количество пострадавших увеличилось до 80 человек, погибли пятеро, еще семеро считаются пропавшими, сообщил Стремоусов.

Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев не исключил, что число погибших может исчисляться десятками — многие остаются под завалами или заблокированы в поврежденных домах.

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Разрушения в городе

Украинский обстрел привел к детонации складов с минеральными удобрениями, сообщал Леонтьев.

Полностью уничтожен склад с 35 тоннами гуманитарных грузов, в том числе продовольствием, сообщила журналистам начальник центра гуманитарной помощи Наталья Заря. Она подчеркнула, что это серьезный удар для города, поскольку «ни пенсии, ни заработные платы не получает никто».

По оценкам местных властей, пострадали сотни домов и десятки объектов инфраструктуры, включая больницу, детские сады, храмы и школы, а также два городских рынка.

Как заявил Леонтьев, также был уничтожен завод ГТМК, производивший оборудование для гидроэлектростанций.

В Новой Каховке прервано газо- и электроснабжение, но продолжает работать водопровод.

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Реакция на обстрел

Леонтьев назвал обстрел «преступлением, которое будет в учебниках истории», поскольку центр мирного города был атакован высокоточным оружием.

В Пентагоне ТАСС отказались комментировать информацию о применении против Новой Каховки систем HIMARS.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил ТАСС, что организация выступает против любых обстрелов гражданской инфраструктуры.

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