12:58 (мск), источник: РБК
В Москве заявили об уничтожении припасов к западному оружию на Украине
По данным военного ведомства, хранилища находились в Одесской области.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что в результате удара высокоточным оружием в районе населенного пункта Беленькое (Одесская область) были уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению.
Также в сводке военного ведомства сообщается об ударах по пункту временной дислокации членов «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) в Камышевахе (Запорожская область), в результате чего уничтожено до 200 человек. Еще один удар высокоточным оружием был нанесен по позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Долины (ДНР). Там уничтожено более 60 человек личного состава.
В рамках контрбатарейной борьбы за сутки нанесены удары по четырем украинским взводам реактивных систем залпового огня «Град», 13 артиллерийским взводам гаубиц Д-20 и десяти артиллерийским взводам орудий Д-30 в разных районах ДНР.
Помимо этого авиацией, ракетными войсками и артиллерией были нанесены удары по позициям 60-й пехотной бригады в районе Кирово, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Воздвиженки (Запорожская область).
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Также за последние сутки в районе Покровского (ДНР) был сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а в Харьковской области — четыре украинских беспилотных летательных аппарата.
После начала спецоперации Украина ввела военное положение, объявила мобилизацию и разорвала дипломатические отношения с Москвой.