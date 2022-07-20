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12:02 (мск), источник: Ведомости

В России впервые с начала мая за сутки выявили более 5600 случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 5685 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным с 1 мая, когда было выявлено 7047 случаев заражения. Также за сутки 4317 пациентов выздоровели от COVID-19, 1110 человек были госпитализированы, а 37 — скончались.

Источник: РИА "Новости"

За весь период пандемии коронавируса 18 504 729 случаев заражения коронавирусом. 17 919 843 человека выздоровели от COVID-19, 381 997 — скончались.

В Москве за сутки зарегистрировали 1670 случаев заражения, 159 человек госпитализировали, а 8 погибли от COVID-19. Максимум случаев заражения выявили также в Санкт-Петербуге — 572, Московской области — 443, Свердловской области — 182, краснодарском крае — 138, Воронежской области — 125.

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом в Москве рекомендовал носить маски в закрытых общественных помещениях, а Роспотребнадзор напомнил о масках людям из уязвимых категорий, в том числе с хроническими заболеваниями. 1 июля Роспотребнадзор снял введенные во время пандемии коронавирусные ограничения. Такое решение ведомство приняло в связи со снижением показателя заболеваемости.

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